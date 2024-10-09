Kar oranı düşen mobilya ihracatçısı destek bekliyor

MERSİN / EKONOMİ

Sektörün eylülde Türkiye genelinden gerçekleştirdiği ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 azalışla 661 milyon 819 bin dolar oldu. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise eylüldeki yüzde 7,7’lik artışla 85 milyon 363 bin dolarlık ihracat imza attı. Bu yılın 9 aylık döneminde Türkiye geneli sektör ihracatı yüzde 1,9 azalışla 5 milyar 828 milyon 607 bin dolar olurken, AKAMİB de yüzde 1,7 artış ile 652 milyon 238 bin dolarlık dış satım geliri elde etti.

“Düşük fiyat verme zorunluluğu firmaları etkiliyor”

Açıklanan rakamların ardından sektör geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan AKAMİB Başkanı R. Onur Kılıçer, “Fiyat rekabetçiliğinden uzaklaşılması sektör performansını olumsuz etkiledi. İhracat miktar bazında Türkiye geneli verilerinde düşüş gösteriyor. Değer bazında baktığımızda AKAMİB olarak ihracat verilerimiz pozitif görünse bile, düşük karlılık nedeniyle sektör firmalarımız rakip ülkelerle ana pazarlarımızda mücadele etmekte zorlanıyor. Düşük fiyat verme zorunluluğu, firmalarımızı mali açıdan zor durumda bırakıyor. İhracatçı firmalarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Ekonomi yönetimimizden alabileceğimiz destekleyici adımlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Destek sağlandığı takdirde ihracatımızı tekrar pozitife çevirebiliriz” diye konuştu.