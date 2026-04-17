Karabacak "Barajı doldurduk suyu çiftçimize ulaştırdık"

Kış döneminde gerçekleştirilen yoğun çalışmalar neticesinde, Porsuk Çayı’ndan yaklaşık 10 kilometrelik mesafeden taşımalı sistemle Beylikova Barajı’na 15 milyon metreküp tarımsal sulama suyu aktarıldı. 4 adet elektrikti büyük çaplı su pompaları sürekli çalıştırıldı.

Beylikova Barajı’nda doluluk oranı yüzde 95 seviyesine ulaştı. Barajdaki mevcut debinin de katkısıyla toplam su miktarı 23 milyon metreküpe yükseldi. Bu gelişme, özellikle yaz aylarında yaşanabilecek kuraklık riskine karşı bölge tarımı açısından büyük bir güvence oluşturdu.

Büyük bir riski ortadan kaldırdık

Konuya ilişkin açıklama yapan Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, yapılan yatırımların ilçenin tarımsal geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Karabacak, “Çiftçimiz üretirse Beylikova büyür, Beylikova büyürse ülkemiz kazanır. Bu anlayışla hareket ederek, zor kış şartlarına rağmen ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma yürüttük. Porsuk Çayı’ndan barajımıza su taşıyarak büyük bir riski ortadan kaldırdık. Bugün geldiğimiz noktada barajımız neredeyse tam doluluk oranına ulaşmış durumda. Aynı zamanda 50 bin dekarlık tarım arazimize su ulaştırarak üreticimizin yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Belediye Meclisimiz tarafından belirlenen uygun fiyat politikasıyla da çiftçimizin yükünü hafifletmeye devam edeceğiz.”