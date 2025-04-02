Karabatı: “Ekonomik büyümeye katkı sağlayacak projeleri sürdüreceğiz”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, göreve gelişinin birinci yılını değerlendirirken ilçeye kazandırdığı projeleri ve bölgenin ekonomik gelişime katkı sağlayan çalışmalarını anlattı. Yerel ekonomiyi canlandırmak ve vatandaşlara ekonomik fayda sağlamak adına önemli adımlar atan Başkan Karabatı, üretimden altyapıya birçok alanda yatırımları hayata geçirdi. Karacabey Belediyesi öncülüğünde kurulan Karacabey Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin, ilçedeki çiftçilerin ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırarak ekonomik gücünü artırmayı hedeflediğini belirten Karabatı, “Kooperatif aracılığıyla planlı üretim sağlanırken, Karacabey’in simgelerinden biri olan ‘Karacabey Salçası’na coğrafi işaret kazandırma çalışmaları da hızla devam ediyor. Bu girişim, yerel ürünlerin marka değerini artırarak ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınırlığını sağlayacak. Ayrıca Karacabey’de açtığımız Kent Lokantası, ekonomik zorluklar içinde olan vatandaşlara uygun fiyatlı yemek imkanı sunarak sosyal belediyeciliğin yanı sıra kent ekonomisinde fiyat dengesine katkı sağladı. Bununla birlikte, Kent Kafe ile vatandaşların sosyal hayatına ekonomik anlamda erişilebilir bir mekan kazandırdık” dedi.

“Yenilenebilir enerji teşvik edilecek”

İlçede ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunacak ulaşım yatırımları kapsamında Yeniköy yolundaki trafik sorununa çözüm getirilerek çevre yolu çalışmalarının tamamlandığını belirten Karabatı, “Böylece özellikle yaz aylarında büyük yoğunluk yaşayan bölgedeki ulaşım daha güvenli ve akıcı hale getirildi. Ayrıca, şehir içindeki elektrik, doğalgaz ve su altyapı kazılarının ruhsatlandırma yetkisinin Karacabey Belediyesi’ne devredilmesi, işlemlerin hızlanmasını ve ilçe esnafının bu süreçte mağduriyet yaşamamasını sağladı” diye konuştu.

Başkan Karabatı, belediye hizmetlerinde dijital dönüşüm sağlayarak vatandaşların imar ve şehircilik işlemlerine hızlı ve pratik bir şekilde erişmesine imkan tanıdıklarını anlatırken, “Bu yenilik, işletmelerin ve yatırımcıların da belediyeye bağlı süreçleri hızla tamamlamasına olanak tanıyarak ekonomik kalkınmaya katkı sundu” ifadelerini kullandı.

İlçede sürdürülebilirlik yatırımlarına da öncülük etmek isteyen Karacabey Belediyesi, Ergün Koç Kültür Merkezi önünde yeni nesil araç şarj istasyonlarını hizmete sundu. Bu istasyonların ilerleyen dönemlerde yaygınlaştırılması hedeflenerek, Karacabey’in yenilenebilir enerji kullanımına teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Başkan Fatih Karabatı, önümüzdeki süreçte de Karacabey’in ekonomik kalkınmasını destekleyecek projelere öncelik vereceklerini belirtirken, rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra tarım, ticaret ve altyapıya yönelik çalışmalarla ilçenin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.