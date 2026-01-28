Karabekir Metalurji, kalıplık alüminyumda çözüm ortağı olmaya devam ediyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

2010 yılından bu yana Konya’da faaliyet gösteren Karabekir Metalurji, ikincil alüminyumdan kalıplık malzeme üretiminde uyguladığı ileri ısıl işlem teknolojileriyle sektörde dikkat çekiyor. Firma, kalıp ve model yapımında kullanılan alaşımlı alüminyum malzemeleri tamamen kendi imkanlarıyla üreterek, ithal ürünlere güçlü bir alternatif sunuyor.

Geçtiğimiz dönemde 6061 ve 6000 grubu alaşımlara T6, 7021 ve 7000 grubu alaşımlara ise T79 ve T73 ısıl işlem proseslerini polimerli ortamlarda uyguladıklarını ve bu sayede daha yüksek mukavemetli ve minimum deformasyon gösteren kalıplık malzemeler elde ettiklerini vurgulayan Karabekir Metalurji Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Uluer, “Bu uygulamalarla kalıp ömrü uzuyor, üretimde verim artıyor” dedi.

“Zaman, işçilik ve maliyet açısından ciddi avantaj sağlıyor”

Türkiye’de kalıp üretiminde ağırlıklı olarak 5000 grubu alüminyumların kullanıldığını hatırlatan Ululer, bu grubun düşük akma mukavemeti nedeniyle geniş açıklıklı kalıplarda ciddi deformasyon sorunları yaşattığını ifade etti. Uluer, “6000 grubu alaşımlar en az yüzde 50, 7000 grubu alaşımlar ise yaklaşık yüzde 80 daha yüksek mukavemet sunuyor. Bu da zaman, işçilik ve maliyet açısından ciddi avantaj sağlıyor. Üstelik bu ürünlerin büyük bölümü halen ithal ediliyor” diye konuştu.

Ekonomik koşullara rağmen büyümeyi sürdürdüklerini dile getiren Hasan Uluer, “2025 yılında sıkı para politikası ve yüksek enflasyona rağmen üretimimizi yüzde 15, ciromuzu ise yüzde 40 artırmayı başardık” dedi. Butik bir üretim yapısına sahip olduklarını belirten Uluer, 2000, 5000, 6000 ve 7000 grubu malzemeleri 2000×1400×400 ve 2000×1400×600 ebatlarında dökerek homojenleştirme işleminden sonra istenilen kalınlıklarda dilimleyip müşterilere sunduklarını aktardı. Isıl işlem talep edilmesi halinde T6, T79 ve T73 proseslerinin uygulandığını da sözlerine ekledi.

“İthalata bağımlılığı azaltmayı amaçlıyoruz”

Sektörün en büyük sorunlarından birinin hurda temini olduğuna dikkat çeken Uluer, hurda ithalatının yeniden açılması gerektiğini vurguladı. “Hurda tedarikindeki sıkıntılar, finansal baskılar ve ödeme problemleri üretimi zorlaştırıyor. Tahsilat ve faturalandırma süreçlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için yeni ve sürdürülebilir bir sisteme ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Karabekir Metalurji’nin gelecek hedeflerine de değinen Uluer, 2026 yılı itibarıyla plastik enjeksiyonda kullanılan çelik kalıplara alternatif olabilecek, 450–160 HB sertlikte ürünler üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Uluer, “Yerli ve katma değerli üretimle sanayicimizin maliyetlerini düşürmeyi, ithalata bağımlılığı azaltmayı amaçlıyoruz” dedi.