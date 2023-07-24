Karacabey Belediyesi GES’le 5 milyon TL kar elde etti

ALİ ŞAHİN/BURSA

Karacabey Belediyesi’nin gelecek odaklı yatırımları meyvelerini veriyor. Karacabey Belediyesi tarafından Taşlık Mahallesine 18 dönüm üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali, bir yılda önemli katkılar sağladı. GES hakkında konuşan Belediye Başkanı Başkan Ali Özkan, temiz bir geleceğin yenilebilir enerji ile mümkün olduğunu vurgularken “Geçen yıl, 18 dönümlük santral üzerinde 2 bin 960 panel kurduk ve bir yıldır sorunsuz bir şekilde tesisimiz aktif. Bu süre zarfında 104 bin ağacın kesilmesine gerek kalmadan elektrik enerjisi ürettik. Bir başka örnekle, 1892 ton karbondioksit salınımının önüne geçmiş olduk. Bu rakamlar aynı zamanda, 759 ton kömürün yakılmasının da önüne geçtiğimizi gösteriyor. Ve tüm bunların yanında, 4 milyon 741 bin 840 TL belediyemize kâr sağladık. Temiz bir çevre olan çıkış noktamızda hem çevreye hem de ekonomimize önemli fayda sağlamış bulunmaktayız” dedi.

Tesisin günlük bin hanenin elektrik ihtiyacı kadar enerjiyi, yenilebilir enerji kaynağı güneşten karşılayarak yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlara olan bağımlılığını azalttığını da sözlerine ekleyen Özkan, “Zararlı karbondioksit gaz salınımı engelleyerek doğadaki karbon ayak izimizi de azalttık” diye konuştu.