Karacabey Tarım Fuarı 13’üncü kez kapılarını açtı

EKONOMİ/BURSA

Karacabey’de bu yıl 13.’sü düzenlenen, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı” kapılarını açtı. Karacabey Belediyesi ve Renkly Fuarcılık işbirliğinde, Bursa sanayisi ve ekonomisine yön veren kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleşen fuar,6 Nisan pazar günü saat 22.00’ye kadar gezilebilecek. Karacabey Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleşen ve bölgenin en çok rağbet gören tarım fuarı niteliğindeki organizasyona, çevre il ve ilçelerden pek çok çiftçi ve üreticinin katılması bekleniyor.

Fuarın açılışında konuşan Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, bu yıl 13.’sü düzenlenen Tarım Fuarı’nın hayırlı olmasına dilerken, katkılarından dolayı Karacabey Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muammer Üstündağ da, Karacabey’in tarımda her zaman yükselen bir yıldız olduğunu ifade ederek, “Karacabey Tarım Fuarı bölgenin en büyük fuarı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu gurur verici bir gelişmedir” diye konuştu.

Karacabey’in yalnızca tarımda değil birçok alanda önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, “İlçemiz Karacabey; bereketli toprakları, çalışkan üreticileri ve güçlü tarımsal altyapısıyla ülkemizin tarımda öncü ilçelerinden biri. Tarım, yalnızca ekonomimize değil, kültürümüze ve geleceğimize de yön veren en önemli sektörlerden biridir. Bizler de yerel yönetim olarak, çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya, emeklerini daha değerli kılacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu fuar, sadece bir sergi alanı değil; bilgi paylaşımının, yeniliklerin ve iş birliklerinin merkezi olacak. Yeni teknolojilerin tanıtıldığı, sektörün geleceğine yön verecek fikirlerin tartışıldığı bir platform oluşturacağız. Verimliliği artıran, sürdürülebilir üretimi teşvik eden her adımı desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve protokol tarafından Karacabey Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra fuar alanındaki stantları tek tek gezdi.