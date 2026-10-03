Karacabey TSO’da Gökhan Tüydeş dönemi başladı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KTSO) 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde Gökhan Tüydeş ve ekibi seçimi kazandı. İlçe Seçim Kurulu gözetiminde oda binasında gerçekleştirilen seçimlerin ardından KTSO’da yeni dönem başladı. Başkanlık görevini dört yıldır sürdüren Muammer Üstündağ’ın görevi devretmesinin ardından KTSO’nun yeni başkanı Gökhan Tüydeş oldu. Tüydeş, seçim sonuçlarının ardından yaptığı değerlendirmede, Karacabey’in sahip olduğu tarım ve sanayi altyapısının ilçenin ekonomik gelişiminde önemli bir avantaj oluşturduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde ticaret hacminin artırılması ve yeni yatırımların önünün açılmasına odaklanacaklarını ifade etti.

Yatırım ve istihdam öncelikli gündem

Karacabey’in ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Tüydeş, yeni dönemin öncelikleri arasında yatırımların artırılması ve istihdamın güçlendirilmesinin bulunduğunu söyledi. Gençler ve girişimcilere yönelik yeni projelerin geliştirilmesi, ilçenin Bursa ve Türkiye ekonomisindeki konumunun daha da güçlendirilmesi de yönetimin gündemindeki başlıklar arasında yer aldı. Üretici, tüccar, sanayici, esnaf ve girişimcilerin farklı ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayan Tüydeş, odanın tüm kesimlerle güçlü iletişim içinde olacağını söyledi.

Tüydeş, Karacabey’in üretim gücünü ticaret ve yatırımla daha fazla buluşturmayı, ilçenin ekonomik kapasitesini artıracak projeleri hayata geçirmeyi ve KTSO’yu ilçedeki tüm ekonomik aktörlerle birlikte çalışan bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.