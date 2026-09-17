Karacabey TSO’da seçim yarışı: Gökhan Tüydeş’ten “ortak akıl ve büyüme” mesajı

ERHAN BEDİR / BURSA

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası’nda 2 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek seçimler öncesinde başkan adayı Gökhan Tüydeş, adaylık vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Tüydeş’in açıklamasında, Karacabey ekonomisinin temel dinamikleri olan tarım, sanayi, ticaret, esnaf ve girişimcilik alanlarının birlikte ele alınması gerektiği vurgulandı. Tüydeş, oda yönetiminin yalnızca seçim dönemlerinde gündeme gelen bir yapı olmaktan çıkarılması ve üyelerle sürekli iletişim halinde olan, sorunların çözümüne katkı sağlayan daha etkin bir kurumsal yapıya dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

“Yatırım ve istihdam gündemde”

Karacabey’in sahip olduğu tarım ve sanayi altyapısının ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Tüydeş, ilçenin ticaret hacminin artırılması ve yeni yatırımların önünün açılması gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada; yatırımların artırılması, istihdamın güçlendirilmesi, gençler ve girişimciler için yeni projeler geliştirilmesi ve Karacabey’in Bursa ile Türkiye ekonomisindeki konumunun güçlendirilmesi öncelikli başlıklar arasında sıralandı. Tüydeş, üretici, tüccar, sanayici, esnaf ve girişimcilerin farklı ihtiyaçları bulunduğunu belirterek, oda yönetiminin bu kesimlerin tamamıyla iletişim halinde olması gerektiğini ifade etti.

“Ben değil, biz” vurgusu

Adaylık açıklamasında yönetim anlayışının merkezine ortak akıl, istişare ve dayanışmayı koyan Tüydeş, farklı sektör ve görüşlerden iş insanlarının Karacabey ekonomisinin geleceği konusunda ortak zeminde buluşabileceğini belirtti. Tüydeş, “Bizim anlayışımızda ‘ben’ değil, ‘biz’ vardır. Makam değil, hizmet vardır. Ayrışma değil, dayanışma vardır” ifadeleriyle yönetim anlayışını ortaya koydu. Geçmiş dönemlerde odaya hizmet veren başkan, yönetim kurulu ve meclis üyelerine teşekkür eden Tüydeş, geçmiş deneyimlerden yararlanırken gelecek kuşakların beklentilerinin de dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

“Üyelere seçim çağrısı”

Tüydeş, farklı görüşlerin dışlanmadığı, üyelerin fikirlerinin dikkate alındığı ve ortak aklın esas alındığı bir çalışma modeli hedeflediklerini belirterek, Karacabey’in ekonomik potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin 2 Ekim 2026 Cuma günü yapılacağını hatırlatan Tüydeş, oda üyelerini seçimde oy kullanmaya ve ilçenin ekonomik geleceğine ilişkin tercihlerini sandıkta ortaya koymaya davet etti.