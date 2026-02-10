Karacabey’de kırsal dönüşüm hamlesi

EKONOMİ (BURSA) - Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Çavuş Mahallesi ile başlayan toplantılar; Yarış, Kedikaya ve Dağkadı mahallelerinin ardından Seyran Mahallesi’nde devam etti. Belediye teknik ve idari kadrosunun da katıldığı toplantılarda, kırsal mahalleler için hazırlanan ada bazlı imar planları tüm yönleriyle anlatıldı. Yapılaşma koşulları, hak sahipliği, uygulama süreci ve izlenecek yol haritası hakkında mahalle sakinlerine detaylı bilgi verilirken, vatandaşların soruları da bire bir yanıtlandı.

Karacabey Belediyesi yetkilileri, yeni imar planlarının temel amacının plansız ve düzensiz yapılaşmayı önlemek, güvenli yaşam alanları oluşturmak ve başta doğalgaz olmak üzere altyapı hizmetlerinin tüm kırsal mahallelere eşit şekilde ulaştırılmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Çalışmaların katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yürütüldüğü, planlamanın yalnızca bugünü değil, kırsal mahallelerin uzun vadeli gelişimini hedeflediği ifade edildi.

Kırsal dönüşüm sürecinin en önemli ayaklarından birini altyapı yatırımları oluştururken, doğalgaz başta olmak üzere temel hizmetlerin önündeki en büyük engelin plansızlık olduğu belirtildi. Bu nedenle belediye tarafından yaklaşık 1,5 yıldır kapsamlı bir imar planı çalışması yürütüldüğü, hazırlanan planların ranttan uzak ve tamamen kamu yararı gözetilerek oluşturulduğu kaydedildi.

Karacabey Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmayı, altyapı ve üstyapı yatırımlarını planlı bir şekilde hayata geçirmeyi hedefleyen bu dönüşüm sürecini, mahalle sakinlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirmeyi sürdürecek.