Karacabey’de tarım, reyhan üretimi ile genişliyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’de ‘tarım ve hayvancılığın başkenti’ olarak nitelendirilen Karacabey'de ürün çeşitliliği de zenginleşmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü tohum üreticilerinin de son yıllarda yoğun ilgisini gören Karacabey’de, son olarak reyhan bitkisi ile ilgili üretim süreci başladı. Özellikle sos olarak kullanılan reyhan, İtalyan makarnalarından, fast food mağazalarına kadar birçok alanda yoğun olarak tercih ediliyor. Daha önce marul üretilen bir serada değişen işletmeci ile birlikte reyhan üretimine başlanıldığını ve bu değişimin ilçe için de önemli olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Reyhan tabii bizim kültürümüzde olan bir bitki, aynı zamanda soslarda da kullanıldığını burada öğrenmiş bulunuyoruz. Karacabey açısından yeni bir ürün” dedi.

Reyhan üreticisi Ferdi Nayman ise, “Bu bölgede ürünü ilk defa üreten biziz. İnsanlar kendi bahçelerinde üretiyorlar ama ticari anlamda bu bölgede gerçek üretimi yapan yoktu. Seramızda şu anda biçime hazır olan reyhanlarımız var. Burada topraksız tarımı araştırdık. Gübre kullanımı olsun, üretim maliyeti olsun bunları gördük. Bu sene içerisinde yan tarafa domatesle salatalık serası yapmayı da düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.