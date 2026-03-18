Karadeniz Bölgesi’nde 3 milyonu bulan araç sayısı ulaşım projelerini hızlandırdı

Bu tablo karşısında kent yönetimleri; yeni otopark alanları oluşturma, alternatif yol ve bağlantı güzergâhları açma, toplu ulaşımı güçlendirme ve sürdürülebilir ulaşım modellerini devreye alma konusunda kapsamlı projeleri birer birer hayata geçiriyor.

Günü kurtarmaktan ziyade gelecekte oluşabilecek ulaşım sorunlarını da bugünden planlayarak şehirlerini daha erişilebilir ve yaşanabilir hale getirmek isteyen Çorum, Samsun, Düzce, Kastamonu, Ordu ve Trabzon yerel yönetimleri, çok katlı ve yer altı otoparklardan yeni bulvarlara, raylı sistem yatırımlarından elektrikli otobüslere dek geniş bir yelpazede soruna kalıcı çözümler sunma hedefiyle projeler geliştiriyor.

Çorum “ulaşılabilir şehir vizyonuyla çalışıyor

Çorum Belediyesi, artan araç sayısı ve şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla otopark ve yol projeleriyle şehri adeta yeni bir yol ağıyla örüyor. Yürütülen çalışmalarla hem şehir merkezindeki otopark kapasitesi artırılıyor hem de alternatif güzergâhlar oluşturularak ana arterlerdeki trafik yükü azaltılıyor. Şehir merkezindeki park ihtiyacına yönelik kalıcı çözümler üretiliyor. Kadeş Barış Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Bedesten Çok Katlı Otoparkı ile merkezde önemli bir kapasite artışı sağlandı. Bunun yanı sıra şehrin farklı noktalarında oluşturulan ücretsiz açık otopark alanları sayesinde özellikle çarşı bölgesinin rahatlatılması hedefleniyor. Çorum’da yeni otoparklar ile gelişi güzel park yapılması önlenerek şehir içi akış düzenli hale getiriyor.

Alternatif Güzergâhlarla Trafik Rahatlıyor

Çorum Belediyesi, salt otopark yatırımlarıyla değil, yeni bağlantı yolları ve cadde düzenlemeleriyle de ulaşım ağını güçlendiriyor. Şehir içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla birçok yeni yol açılırken, mevcut caddelerde de genişletme çalışmaları yapıldı. Ana arterlerde gerçekleşen genişletme ve yenileme projeleriyle Çorum, modern kavşaklar ve yüksek standartlı yollarla buluşturuluyor. Hayata geçirilen otopark yatırımları, alternatif bağlantı yol ve genişletme projeleriyle şehir içi ulaşımın hızlı, güvenli ve akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ulaşılabilir Şehir Çorum” vizyonuyla yürütülen çalışmalarımızla hem şehir merkezindeki otopark kapasitesi artırıyor hem de alternatif güzergâhlar oluşturularak ana arterlerdeki trafik yükü azaltıyoruz. Hayata geçirilen otopark yatırımları, alternatif bağlantı yolları ve genişletme projeleriyle Çorum’da şehir içi ulaşımın daha hızlı, güvenli ve akıcı hale getirilmesi hedefimizle çalışıyoruz”

Düzce şehir içi trafik sorununu önemli ölçüde çözdü

Düzce Belediyesi, özellikle toplu ulaşım sistemi, şehir içi ana arterlerde alternatif güzergahların inşası ve mega projeler sayesinde şehir içi ulaşım sorunu önemli ölçüde çözdü. Bölgenin en hızlı gelişen şehri Düzce’de toplu ulaşım sistemi uzun bir saha araştırması ve gelecek vizyonu ortaya konularak yeniden düzenlendi. Kentin nüfus hareketine uygun şekilde hat sıklıklarını, otobüs türlerini ve güzergâh türlerini belirleyerek işe koyulan Düzce Belediyesi, şehrin gelişme istikametine uygun olarak yeni yol güzergâhları belirleyerek içinden şehirlerarası yolgeçen kentin hem bir bütün olması hem de trafik yükünün hafiflemesi için alternatifler üretti. Şehrin kuzeyinden batı yakasına bağlantı sağlayan Çamköy-Körpeşler Bulvarı tamamladı. Bu yol Akçakoca ve hatta Zonguldak’tan gelen trafik yükünün şehir merkezine girmeden İstanbul yönüne aktarılması konusunda önemli bir ihtiyaca cevap verdi. Yine Bahçeşehir’den şehir merkezine gelen trafiğin hafiflemesi amacıyla Metek-Nusrettin Mahallesi Üst Geçit projesini de en kısa zamanda hayata geçirme çalışmaları hızla sürüyor.

Skup Düzce Projesi

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Avrupa Birliği iş birliği ile yürütülen sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SKUP) Projesi’nde Düzce, tek il belediyesi olarak yer aldı. Yani, Düzce’de karbon salınımının engellenmesi, sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, bisiklet kullanımının artırılması ve en önemlisi Avrupa’da birçok kentte olduğu gibi şehir merkezinin yayalaştırılması. Bu konuda 2 yıl boyunca Hollanda ve Lüksemburg’dan gelen uzmanlarla değerlendirmeler yapılarak projeler hazırlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ Şehirler medeniyetlerin doğuş noktasıdır. Medeniyetin temsili ile gelişmiş şehirler sayesinde geleceğe taşınır. Biz de iki büyük depremin ardından yeniden ayağa kalkan Düzce’mize 50 yıllık bir vizyon çizdik. Şehrimizin gelişme istikametine uygun olarak yeni güzergâhları belirleyerek içinden şehirlerarası yol geçen Düzce’nin hem bir bütün olması hem de trafik yükünün hafiflemesi için alternatifler ürettik. Düzce görenlerin hayran kaldığı, iki büyükşehrin arasında, onlara yakınlığı ve sahip olduğu doğasıyla, sunduğu imkânlarla herkese huzurlu bir yaşam vaat ediyor. Ne yapıyorsak Düzce için yapıyor, şehrimizi çok seviyoruz”

Kastamonu bütüncül bir Ulaşım Ana Planı hazırlandı

Kastamonu Belediyesi, ilin artan araç sayısını, büyüyen yerleşim alanlarını ve değişen ulaşım alışkanlıklarını dikkate alarak kalıcı çözüm üretmek ve şehrin önümüzdeki yıllardaki ihtiyaçlarını da gözeten, teknik analizlere ve saha çalışmalarına dayanan bütüncül bir Ulaşım Ana Planı hazırlandı. Plan doğrultusunda şehir içi taşımacılığında Sarı Otobüsler dönemi başladı ve ilk etapta 12 adet Sarı Otobüs hizmete sunuldu.

Belediye şehir içi ulaşımı rahatlatacak altyapı ve üstyapı yatırımları da eş zamanlı olarak hayata geçiriyor. İnönü Mahallesi’nde Rauf Denktaş Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı’nı birbirine bağlayacak köprü yapımı ile 17 metrelik imar yolu çalışmaları hızla sürüyor. Uzun yıllar hizmet verecek şekilde hazırlanan proje yol açma ötesinde bölgedeki trafik yükünü de dengeleyerek özellikle yoğun saatlerde yaşanan sıkışıklığı azaltacak. Yine Ulaşım Ana Planı kapsamında 12 kavşak projesi çizimleri tamamlandı. Bu uygulamaların hayata geçirilmesiyle şehir içi ulaşım daha akıcı ve kontrollü bir yapıya kavuşacak. Kastamonu Belediyesi ayrıca yeni bir köprü projesini daha hayata geçirerek şehir içi bağlantı noktalarını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu projeyle birlikte mahalleler arası ulaşım süresi kısalacak, araç yoğunluğu belirli güzergâhlara sıkışmadan daha dengeli bir şekilde dağılacak.

Belediye Başkanı Hasan Baltacı, “ Yuvamız Kastamonu’da ulaşımı sadece bir noktadan diğerine gitmek olarak görmüyoruz. Biz ulaşımı; güvenlik, konfor, zaman tasarrufu ve yaşam kalitesi meselesi olarak ele alıyoruz. Ulaşım Ana Planımız doğrultusunda hemşerilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak, şehir içindeki hareketliliği düzenleyecek, sağlam altyapıya dayanan, modern ve kalıcı projeleri adım adım hayata geçirmeye devam edeceğiz”

Ordu otopark sorununu tamamen bitirecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafik akışını daha sağlıklı hale getirmek kenttin yaşadığı otopark sorununa kalıcı çözüm getirmek amacıyla geliştirdiği projelere teker teker hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi bu amaçla şehir içinde her geçen gün artan araç sayısı ve yoğunlaşan trafik sorununa ilişkin olarak gerçekleştirdiği ve hazırladığı projelerle çözüm üretiyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “ Ordu’da araç yoğunluğunun ve otopark probleminin yaşandığı ilçe merkezlerimize inşa edeceğimiz yeni tesisler ile ulaşımda büyük kolaylık sağlayarak, otopark sorununu tamamen bitireceğiz. Özellikle Altınordu ilçemizde otopark sıkıntısı belli bir noktaya kadar gelmişti. Bunu çözmek için eski 19 Eylül Stadının bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesinin alt kısmına da iki katlı 2 bin araçlık, eski Çarşamba Pazarı olarak bilinen alanda uyguladığımız Millet Düzü Projesi kapsamında yeraltında 2 katlı 241 araçlık, Eski Otogar alanında 2 katlı 500 araçlık, Park Melet projesinde yeraltında 2 katlı 500 araçlık olmak üzere toplam 3241 araçlık otoparkları hayata geçireceğiz. Üstelik bu alanlar sadece otopark değil, aynı zamanda afet ve acil durumlarda sığınak ihtiyacını da karşılayacak şekilde planlandı. Bu projeler tamamlandığında hem kent içi trafik rahatlayacak hem de şehir nefes alacak” dedi.

Trabzon çok yönlü dönüşüm süreci başlattı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, artan araç sayısına bağlı olarak yoğunlaşan trafiği rahatlatmak ve şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni yatırım ve projelerini sırasıyla hayta geçirmeye başladı. Belediye kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına raylı sistemden elektrikli otobüslere, dolmuş düzenlemesinden otopark yatırımlarına kadar çok yönlü bir dönüşüm sürecini kararlılıkla yürütüyor.

Kent, Hafif Raylı Ulaşım Sistemi’nin birinci etabının kısa süre içerisinde ihale edilerek ilk kazmanın vurulması için yoğun çaba içinde. Raylı sistem yatırımıyla birlikte kentin dikey yerleşim yapısına çözüm üretmek amacıyla Meydan-Çukurçayır arasında inşa edilecek bin 542 metre uzunluğundaki Füniküler Hattı Projesi için de çalışmalara başlandı. Projenin iki yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca 2026 Yatırım Programı’na dahil edilen 28 elektrikli otobüsle sahil hattında kesintisiz ulaşım amaçlanıyor. Şehir genelinde otopark kapasitesi 4 bin 215’e yükseltildi. Rakamı artırma çalışmaları sürüyor. Bu arada Pazarkapı Yaşam Alanı içerisinde yeni otopark alanları açıldı. Karagöz Meydanı Projemize katlı otopark eklendi. Boztepe Rekreasyon ile Kule 61 Projesi içerisine de yeni otoparklar dahil edildi.

Her ilçeye yatırım yapılacak

Büyükşehir Belediyesi ayrıca 18 ilçe tamamında yeni otopark çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akçaabat ve Düzköy ilçelerinde kapalı pazaryeri ve otopark projeleri tamamlandı. Tonya ve Vakfıkebir’de yapım çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda Sürmene, Of, Tonya, Çaykara, Çarşıbaşı ve Arsin başta olmak üzere diğer tüm ilçelerde de benzer yatırımlar kazandırılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç. “Raylı sistemden elektrikli otobüslere, dolmuş düzenlemesinden otopark yatırımlarına, yol çalışmalarından dijital dönüşüme kadar her alanda Trabzon’umuzu geleceğe hazırlıyoruz. Bu yatırımlar sadece bugünü değil, şehrimizin yarınlarını da şekillendirecek vizyon projelerdir. Trabzon için çalışmaya, Trabzon’un ulaşım sorunlarını kalıcı şekilde çözmeye kararlılıkla devam edeceğiz “