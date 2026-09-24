Karadeniz Galeria Motor’un hedefi yeni şubelerle büyümek

Karadeniz Galeria Motor, Trabzon’da yaklaşık iki yıldır hizmet veriyor. Yomra’da bulunan mağaza, bin 800 metrekarelik alanda üç katlı olarak faaliyet gösteriyor. Mağazanın en üst katında aksesuar, showroom katında motosikletler, en alt katında ise yaklaşık bin metrekarelik servis ve depolama alanı bulunuyor.

Hizmete girdiklerinden buyana yaklaşık iki bin 300 araç sattıklarını belirten Emirzeoğlu, 2026 yılında Türkiye’de her ay satış birincisi olarak devam ettiklerini söyledi. Emirzeoğlu, “Buradaki asıl mesele Trabzon ve Karadeniz şartları için güzel ürünler sunmamız. Müşteriye yakın ilgimiz çünkü kapımızdan içeri giren herkes bizim için çok değerlidir” dedi.

Üç kuşağa hitap ediyor

Volta Motor’un normal ürün gamında 40’a yakın ürün bulunduğunu belirten Emirzeoğlu, ürünlerin sürekli değişkenlik göstererek üretilmesi nedeniyle mağazada ortalama 25-26 farklı barkotlu ürün bulunduğunu söyleyerek “Biz her kesime ürünü satabiliyoruz. Baba, oğul, dede. Yani her yaş grubuna hitap eden ürünlerimiz var. Mağazamıza gelen üç kuşakta kendisine uygun bir ürünü rahatlıkla bulabiliyor” diye konuştu.

Mağazada ürün çeşidinin satış açısından önemli olduğunu belirten Emirzeoğlu, “Ürün tedarikiyle alakalı bir sıkıntımız yok. Bu işin zaten asıl güzel yanı şu: Stoklu çalıştığınız zaman müşteriye ‘yok’ dememeniz lazım. Katalogdan ‘Abi, amca veya abla bu ürün gelecek’ dediğiniz zaman olmuyor. Çünkü Karadeniz insanı dokunarak almak ister” dedi.

Çocuklar için Volta VSM modelinin bulunduğunu belirten Emirzeoğlu, elektrikli araçlarda V1, EV1 ve EV2 modellerinin ilgi gördüğünü söyledi. Benzinli grupta RSX4’ün kuryeler tarafından tercih edildiğini, RSX7 ve kısa mesafe kullanımlarında VS1 modelinin öne çıktığını ifade etti. Emirzeoğlu, “VS1 modelinin 2.000 watt motor gücü var. Özellikle bizim Karadeniz Bölgesi için çok kullanışlı bir ürün elektriksel anlamda. Bizim bulunduğumuz lokasyon dağlık ve yokuşumuz fazla olduğu için rağbet gören ürünlerimizden bir tanesi” dedi.

Türkiye’de üretim avantaj sağlıyor

Fabrikanın bayilere eğitim ve bilgilendirme toplantıları yaptığını belirten Emirzeoğlu, satıcının da bulunduğu bölgeye göre araştırma yapmasının önemli olduğunu ifade etti. Araçların Türkiye’de üretilmesinin yedek parça ihtiyacında önemli avantaj sağladığını belirten Emirzeoğlu, “Bir yedek parça ihtiyacı olduğunda hemen destek sağlanabiliyor. Ayrıca müşterinin kullanım alanının bilinmesi çok önemli. Alıcının satın aldığı aracı nerede ve nasıl kullanacağını iyi öğrenerek doğru araç alımına yönlendirmek müşteri memnuniyetini de beraberinde gerekiyor” dedi.

Satış sonrası hizmet kritik

Elektrikli motosiklet ve bisiklet pazarında son yıllarda büyük büyüme yaşandığını belirten Emirzeoğlu, talebin artmasında araçların aile bütçesine sağladığı avantajın da etkili olduğunu belirterek “Özellikle araç grubunda ortalama üç kişi çocuğu olan bir aile servis parasına araç sahibi oluyor, çocuğun da ihtiyacı karşılanmış oluyor” dedi.

Satış sonrası hizmetin müşteri memnuniyeti açısında en önemli faktörlerinden biri olduğunu belirten Emirzeoğlu, şöyle konuştu:

“Kısaca SSH dediğimiz satış sonrası hizmet bizim için adeta hayati risk taşıyan bir bölge. Çünkü geri dönüşü hep buradan alıyoruz. Satışta müşteriyle ilgileniyorsun, çayını, kahvesin veriyorsun; ayrı bir şey ama önemli olan şey hizmetin süreklilik sağlaması. Sonuçta sattığın araç bir süre sonra bakıma gelecek. Burada da hizmet kaliten iyi olursa zaten koltuğa geri yaslanıyorsun, müşteriyle sohbet ediyorsun. Yani satış sonrası verilen hizmet daha değerli. Burada sunulan hizmet satış hızını da artırıyor. Çünkü müşteri güvence istiyor. Ürünü beğendi aldı, sorun olduğunda da yanındaysan seni bırakmıyor ve tavsiye ediyor”

ÖTV düzenlemesi talebi

Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması açısından ÖTV oranlarının önemli olduğunu belirten Emirzeoğlu, üç tekerlekli binek araçların bir kasalı model hariç tamamında ÖTV oranının yüzde 25 olduğunu söyledi. Emirzeoğlu, “Bu da ister istemez belli bir oranda müşterinin cebine dokunmuş oluyor. Yani oranda bir düzenleme yapılırsa, ÖTV tutarı ne kadar aşağı gelirse müşteriler tarafından ürünün alınması da o kadar kolaylaştırılmış oluyor” diye konuştu.

Açıklamasında 50 cc’lik araçların 125 cc’lik ruhsatlarla verilmesi konusuna da değinen Emirzeoğlu, araçların üretim kapasitesinin üzerinde kullanılmasının güvenlik ve garanti açısından sorun oluşturabileceğini söyledi. Emirzeoğlu, “Fabrikamızda bu araçları yapan 300 tane mühendis var. Biz hiçbirimiz bireysel olarak 300 mühendisten daha zeki insanlar değiliz. Aracı buna göre tasarlamışlar. 50 cc’lik motorun bütün kapasitesi buna göre tasarlanmış. Bunun aksi yapılınca araç istemsizce güç sarf ediyor, kaza yapma oranı artıyor. Yani güvenlik sorunu ortaya çıkıyor” dedi.

Volta Motor’un en büyük özelliği yeniliği

Volta Motor’un yenilik ve üretime önem verdiğini belirten Emirzeoğlu, “Volta Motor’un en büyük özelliği yeniliği ve üretmeyi seviyor. Bizim de en çok istediğimiz şey. Çünkü bir evin dışını bile bazen kabullenmeyebiliyoruz. Kırmızı ise bir sene sonra bunu mavi ya da bir başka renge boyayabiliyoruz. Sağ olsun Volta Motor da bu konuda bizim satışlarımızı çok büyük destekliyor. Renk skalasından, SSH kısmından yani yedek parça kısmında müşterilerimizi çok fazlasıyla memnun etmiş oluyoruz” dedi.

Şirketin Akçaabat’ta kendisine ait mağazası bulunduğunu belirten Emirzeoğlu, Araklı, Ardahan, Rize ve Şebinkarahisar’da alt bayileri, Trabzon bölgesinde ise iki bayileri olduğunu söyledi. Emirzeoğlu, “Bir yıl içinde ortalama 6-7’den fazla şubeleşme planımız var. Kendimize ait Akçaabat’ta bir mağazamız var. Araklı, Ardahan, Rize ve Şebinkarahisar’daki alt bayimiz. Trabzon bölgesinde iki bayimiz var” dedi.

Volta Motor’un müşteri talepleri ve bölge özelliklerine göre ürünlerini sürekli yenilediğini belirten Emirzeoğlu, “Fabrika çok heyecanlı. Bizler de o heyecana ortak olmaya çalışıyoruz çünkü aynı gemideyiz. Ve inanıyoruz ki o gemiyle hep birlikte çok daha güzel yerlere geleceğiz” dedi.