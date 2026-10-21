Karadeniz kültürünü markalaştırdı, rotayı İstanbul’a çevirdi

Üniversite yıllarında arkadaşlarının “Bize çay getir” ısrarıyla başlayan bir fikir, 10 yılda Karadeniz kültürünü markalaştıran bir girişime dönüştü. Rizeli girişimci Caner Parlağı’nın küçük kara lastiklerin minyatürünü üreterek başlattığı Yerim Oni, bugün 75 satış noktasına, Rize-Artvin Havalimanı’nda mağazaya, Ardeşen’de cafe-shop’a ve aylık 250-300 bin ziyaretçiye ulaşan e-ticaret ziyaretçisine ulaştı. Hediyelik eşyayla başlayan girişim, şimdi İstanbul’un İstiklal Caddesi’ne açılmaya hazırlanıyor.

Yerim Oni’nin kuruluş hikâyesinin üniversite yıllarında başladığını belirten Caner Parlağı, Rizeli olması nedeniyle arkadaşlarının kendisinden sürekli çay istediğini söyledi. Parlağı, “Ben de ‘Bizim orada çaydan başka şeyler de var, bunları da götürebilmemiz lazım’ diyordum. Aslında esprisine başladık. Çok ticari bir amaçla başlamadık” dedi.

Köylerde giyilen kara lastiklerin minyatürünü üretme fikrinin markanın başlangıç noktası olduğunu ifade eden Parlağı, “Hediyelik eşya dükkânlarını gezerken böyle bir eksiklik olduğunu fark ettim. ‘Bunların minyatürleri neden yok, hediyelikleri neden yok?’ diye düşündüm. Sonra minyatürünü yaptık ve ambalajladık” diye konuştu.

Karadeniz’e gelen ziyaretçilerin bölgeye özgü ürünleri satın aldıktan sonra aynı ürünlere ulaşmakta zorlandığını belirten Parlağı, bu nedenle işi markaya dönüştürmeye karar verdiklerini söyledi. Parlağı, “İnsanlar Ayder’e, Karadeniz’e geliyor, hediyelik eşya alıyor ama döndükten sonra ürünleri bir daha bulamıyor. Biz de bunu marka haline getirelim, insanlar döndükten sonra internet üzerinden birbirlerine ya da kendilerine hediye alabilsinler dedik” dedi.

Markanın isminin de bu anlayıştan yola çıkılarak belirlendiğini anlatan Parlağı, “Karadeniz’e dair her şeyin minyatürünü yapmak istiyorduk. İnsanların ‘Ay yerim, çok tatlı’ gibi tepkilerinden yola çıkarak ismini Yerim Oni koyduk” ifadelerini kullandı. 30-35 farklı ürün çeşidine ulaştıklarını belirten Parlağı, 2019 yılında ise cafe-shop konseptine geçtiklerini söyleyerek “İnsanlar bizden alışveriş yapmaya geliyor, sonrasında bir şeyler yemek ve içmek istiyor. Biz de 2019’da cafe-shop konseptine geçtik. Böylece hem alışveriş yapılabilen hem de kahve içilebilen bir alan oluşturduk” dedi.

Çayın başkentinden kargonuz var

Yerim Oni’nin bugün yaklaşık 15 kişilik bir ekiple faaliyet gösterdiğini belirten Parlağı, markanın Rize-Artvin Havalimanı’nda mağazası ve Rize’nin Ardeşen ilçesinde cafe-shop’ı bulunduğunu söyledi. Parlağı, “Aynı zamanda 75 tane satış noktamız var. Bizden ürün alıp satan yerler İstanbul, Ankara ve farklı şehirlerde de bulunuyor” diye konuştu.

E-ticaret tarafında da önemli bir ziyaretçi trafiğine ulaştıklarını ifade eden Parlağı, “Aylık ortalama 250-300 bin ziyaretçimiz var” dedi. Markanın kargo gönderilerinde de Karadeniz temasını kullandıklarını belirten Parlağı, “Kargo poşetlerimizde ‘Çayın başkentinden kargonuz var’, ‘Bulutların ülkesinden kargonuz var’, ‘Memleketten kargonuz var’ gibi ifadeler kullanıyoruz. İnsanlar kargoyu eline aldığında memleketi hissetsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Demliyor, şişeliyor, soğutuyor tüketiciye sunuyor

Yerim Oni’nin yanı sıra yeni bir soğuk çay markası da geliştirdiklerini açıklayan Parlağı, markanın adının Oşvi olduğunu söyledi. Oşvi’nin Lazcada “iç” anlamına geldiğini belirten Parlağı, ilk ürünlerinin ise Lazberry olduğunu ifade etti.

Lazberry’nin çilek, böğürtlen ve Karadeniz çayının demlenmesiyle hazırlandığını anlatan Parlağı, “Koruyucu ve katkı yok. Tamamen demleme soğuk çay. Demliyor, şişeliyor, soğutuyor ve tüketiciye sunuyoruz. İçinde başka hiçbir şey yok” dedi. Parlağı, “Şu anda ilk hedefimiz petrol ofisleri, konser organizasyonları, A, A Plus bölgelerde bulunmak. Rize ve Trabzon’da daha etkiniz. Karadenizlilerin yoğun olduğu İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde de erişim sağlamaya başladık ” diye konuştu.

Ardeşen’deki cafe-shop’ta kahve ve içeceklerin isimlendirilmesinde de yöresel ifadeler kullandıklarını belirten Parlağı, bölgede kahve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla işletmeyi 2019 yılında açtıklarını söyledi. Parlağı, “İlk açtığımızda bize ‘Burada insanlar kahve içmez’ dediler. Biz de lezzetin herkes tarafından anlaşılabileceğini düşündük. Kahve çeşitlerinin isimlerini de standart isimleriyle kullanmadık” dedi.

Soğuk içeceklerde dağ, yayla isimleri

Latteyi “Fark etmez”, white mocha’yı ise “Her zamankinden” olarak adlandırdıklarını belirten Parlağı, “İnsanlar bu isimleri benimsedi. ‘Bana bir Fark etmez ver’ ya da ‘Her zamankinden yap’ demeye başladılar” diye konuştu. Soğuk içeceklerde de bölgedeki dağ, yayla ve yerleşim isimlerini kullandıklarını ifade eden Parlağı, “Gelen turistler bölgeyi tanısın, isimleri öğrensin istiyoruz. Bardaklarımızda dağlarımızın ve yaylalarımızın isimlerinin olduğu tasarımlar kullanıyoruz” dedi.

Tekstil ürünlerinde tasarım sürecinin tamamen markaya ait olduğunu belirten Parlağı, “Tişörtlerimizde fason üreticilerle çalışıyoruz. Tasarım, kalıp ve renk seçimleri bize ait. Üretici sadece üretimini yapıyor” dedi.

Uzun vadede Rize ve Ardeşen’de üretim yapabilecekleri bir alan oluşturmak istediğini söyleyen Parlağı, “Rize’de, Ardeşen’de de küçük de olsa bir üretim yerimiz olsun istiyorum” diye konuştu. Parlağı, markanın Karadeniz kültürünü modern tasarımlarla günlük hayata taşımayı hedeflediğini belirterek, “Biz Karadeniz’in kültür markasıyız. Karadeniz’e dair her şeyi modernize edip insanların günlük hayatlarında kullanmalarını istiyoruz” dedi.

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde yeni mağaza

Yerim Oni’nin yeni yatırım adresinin İstanbul olduğunu açıklayan Parlağı, önümüzdeki aylarda İstiklal Caddesi’nde cafe-shop açacaklarını söyledi. Markaya yönelik franchise talepleri bulunduğunu ancak hızlı büyüme yerine kontrollü ilerlemeyi tercih ettiklerini belirten Parlağı, “Çok fazla franchise talebi var. Ancak altyapısını çok iyi yapmadan verirsek bir yıl sonra yok olabiliriz. Bu nedenle daha planlı ve kendimizi bilerek büyümek istiyoruz” diye konuştu.

Yerim Oni’nin beş yıllık hedefinin Türkiye’nin farklı bölgelerinde cafe-shop formatıyla yer almak olduğunu ifade eden Parlağı, büyüme sürecinde markanın kültürel kimliğini koruyarak ilerleyeceklerini söyledi.