Karadeniz limanları için mavi dönüşüm başladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ) yürütücüsü olduğu “Karadeniz Ülkeleri İçin Mavi Liman İndeksi” projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) tarafından Türkiye koordinasyonunda kabul edilen ilk proje olma özelliğini taşıyan çalışma, bölge limanlarında sürdürülebilirlik ve çevreci denizcilik uygulamalarının güçlendirilmesini hedefliyor. BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıya KEİ Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Büyükelçi Merve Kavakçı, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile proje ortakları ve akademisyenler katıldı. Açılışta konuşan Büyükelçi Merve Kavakçı, proje kapsamında Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan’dan üç limanın inceleneceğini belirterek şunları söyledi: “Bu çalışma, sürdürülebilir ulaşım sistemlerini teşvik etmeyi, çevresel ihtiyaçlara duyarlı politikaları güçlendirmeyi ve alternatif yakıt kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Karbonsuzlaşma ve emisyon azaltımı KEİ’nin güncel ekonomik gündeminin merkezinde.”

“Karadeniz havzasında rekabeti artıracağız”

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da projenin Türkiye adına KEİ tarafından desteklenen ilk ve tek proje olmasının üniversite için önemli bir prestij olduğunu vurguladı. Çağlar, geliştirilecek Mavi Liman İndeksi ile limanların mavi ekonomiye katkısının ölçümleneceğini belirterek, “Çalışmamız, daha çevreci, daha verimli ve sosyal açıdan duyarlı denizcilik uygulamalarının yaygınlaşmasına zemin hazırlayacak. Proje, Karadeniz havzasında rekabetçiliği ve sürdürülebilir limancılık kapasitesini güçlendirecek” dedi. Mavi Liman İndeksi projesi kapsamında; Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan’daki üç liman; çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, dijitalleşme, enerji kullanımı gibi kriterlere göre karşılaştırılacak. Limanların mavi ekonomi performansı ölçümlenerek bölgesel politika önerileri geliştirilecek. Elde edilen veriler, Karadeniz’de sürdürülebilir limancılık ve deniz taşımacılığı için bilimsel bir temel oluşturacak. Proje, BTÜ koordinasyonunda Bulgaristan Burgas Free University ve Gürcistan Tourism Institute iş birliğiyle yürütülüyor.