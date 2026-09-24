Karadeniz TSO’lar da seçim hareketliliği artıyor

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Seçim sürecinde mevcut TSO başkanları ve yönetimleri, görev süreleri boyunca hayata geçirdikleri sanayi, ihracat ve istihdam odaklı projeleri öne çıkararak üyelerden yeniden destek istiyor. Lojistik altyapının güçlendirilmesi, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) geliştirilmesi ve genişletilmesi, ihracat kapasitesinin artırılması ile esnaf ve işletmelerin dijital dönüşümünün hızlandırılması, yönetimlerin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor.

Buna karşılık değişim isteyen gruplar ise daha katılımcı yönetim anlayışı, genç ve dinamik kadrolar, üyelerin karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesi ve bölge ekonomisinin yeni sektörlere açılması gibi vaatlerle çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 18 ildeki Ticaret ve Sanayi Odalarında yaklaşan seçimler öncesinde mevcut başkanların yanı sıra, kulislerde ve saha çalışmalarında isimleri gündeme gelen muhtemel adaylar da merak konusu oldu.

Ekonomi Karadeniz Gazetesi olarak Karadeniz Bölgesi'ndeki TSO'lar da seçim öncesi mevcut başkanlar, adaylığını açıklayanlar ve kulislerde adı geçen isimleri derlemeye çalıştık.

​Samsun TSO:

​Mevcut Başkan: Salih Zeki Murzioğlu

​Ümit Bener Ayla 4 dönemdir görev yapan Murzioğlu karşısında adaylığını açıklayan henüz tek isim.

​Trabzon TSO:

​Mevcut Başkan: Erkut Çelebi

​Adaylık açıklayanlar: Ahmet Kazaz, Ayhan Sürmen, Samet Canbakkal

​Çorum TSO:

​Mevcut Başkan: Çetin Başaranhıncal

Çorum TSO’da göreve talip olan isimler Gökhan Kerman, Erkan Dalyan, Fahri Yandık

​Rize TSO:

​Mevcut Başkan: Şaban Aziz Karamehmetoğlu

​Adaylığını açıklayan isimler: Ahmet Arif Mete, Asım Çillioğlu, Alpaslan Razıoğlu, Cem Temizel

​Ordu TSO:

​Mevcut Başkan: Adil Levent Karlıbel

​Kulis: Meclis gruplarında muhalif liste çalışmaları sürüyor. Adaylık yarışının büyük oranda meslek komitesi seçimlerinin sonuçlarına göre şekilleneceği ifade ediliyor.

​Giresun TSO:

​Mevcut Başkan: Hasan Çakırmelikoğlu

​İş insanı Ergin Kılıçaslan adaylığını açıkladı.

​Zonguldak TSO:

​Mevcut Başkan: Metin Demir

​Kulis: Maden ve sanayi kümelenmesi temsilcilerinin liste çalışmaları devam etse de henüz anılan veya ortaya çıkan isim yok.

Düzce TSO

​Mevcut Başkan: Erdoğan Bıyık

​Meslek gruplarında liste mücadelesi ve kulisler hareketli. Nusret Özsoy adaylığını açıkladı ve Tuncay Şahin ise adı geçenler arasında.

​ Bolu TSO:

​Mevcut Başkan: Abdullah Alemdar

​Kulis: Özellikle genç iş insanlarının hazırlık yaptığı ifade edilse de henüz adı geçen aday yok.

​Kastamonu TSO:

​Mevcut Başkan: Oğuz Fındıkoğlu

​Kulis: Ahşap ve turizm sektörü temsilcileri arasında yarıştan söz edilse de şuana kadar ortaya çıkan bir isim yok.

​Amasya TSO:

​Mevcut Başkan: Murat Kırlangıç

​Kulis: Tarıma dayalı sanayi gruplarının yönetim değişimi talepleri bulunduğu ifade edilirken adaylığını açıklayan Meclis Başkanı Nurettin Güçyetmez güçlü isim olarak gösteriliyor

​Tokat TSO:

​Mevcut Başkan: Fatih Gökdere

​Mücahit Yılmaz, Günaydın Altuntaş, Ahmet Arat adaylıklarını açıklayarak göreve talip olduklarını duyurdular. Erol Can, kulislerde geçen diğer isim.

​Sinop TSO:

​Mevcut Başkan: Salim Akbaş

​Kulis: Bazı sektör temsilcilerinin alternatif liste hazırlığında oldukları ifade edilse de ortaya çıkan bir isim yok.

​Artvin TSO:

​Mevcut Başkan: Seçkin Kurt

​Kulis: İş çevrelerinin desteklediği ortak isim arayışı sürüyor.

​Karabük TSO:

​Mevcut Başkan: Fatih Çapraz

​Kulis: AK Parti Karabük eski İl Başkanlarından Ömer Ayar, son günlerde adı geçen isim.

​Bartın TSO:

​Mevcut Başkan: Halil Balık

Toptan ve perakende sektöründe faaliyet gösteren iş insanları Coşkun Mollasalihoğlu, Hakkı Tosçu ve Deniz Ulus güçlerini birleştirerek adaylıklarını açıkladı.

​Gümüşhane TSO:

​Mevcut Başkan: İsmail Akçay

​Kulis: Madencilik ve gıda sektör temsilcileri meclis seçimi için kulis yürütüyor. MÜSİAD Gümüşhane eski Şube Başkanı Cihan Canlı TSO adaylığını açıkladı.

​Bayburt TSO:

​Mevcut Başkan: Süleyman Seyhan

​Kulis: Her ne kadar değişim dense de adaylığını resmen açıklayan yeni bir isim henüz yok.