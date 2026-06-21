Karadeniz, Türkiye’nin yeni soya üssü olabilir

Progen’in yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş, tarımsal üretimde kendine yeterliliği artırmayı amaçlayan öncü bir tohum firması olduğunu söyleyen Kahraman, bir asra yakın şirket tecrübesiyle ülke tarımına sürdürebilir katkı sağladıklarını söyledi. Geleneksel ıslah yöntemleri ve yaygın tarla denemeleri ile yerli üretimin sürekli olarak güçlenmesine öncülük ettiklerini anlatan Kahraman, “ Yaklaşık 31 yıldır Türkiye'de bir aile şirketi olarak pamuk, soya, buğday, arpa üzerine çalışıyor. Hem yurtdışı hem yurtiçine tohum yetiştirip satıyoruz. Geliştirdiğimiz yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerle ülke çiftçimizin yanında yer alıyoruz” diye konuştu.

Yerli ve yenilikçi yaklaşımla, Türk çiftçisi için kaliteli tohumlar ürettiklerini anlatan Bölge Müdürü Ferhat Kahraman, sektörde istihdam ettikleri mühendisleri de kendilerinin yetiştirdiğini belirterek Türkiye’de bu uygulamayı yapan ilk firmalardan biri olduklarını söyledi.

Önümüzdeki dönem Karadeniz’de olabiliriz

Sözleşmeli tarım modeliyle yurdun muhtelif bölgelerinde 60 bin ton hububat, yaklaşık 15 ile 20 bin ton arasında pamuk, 5 bin ton da soya üretimleri olduğunu anlatan Kahraman, üretimlerini iç Pazar yanında dış pazarda da Amerika, İspanya, Yunanistan, Azerbaycan, Mısır, Irak, İran gibi ülkelere ihraç ettiklerini söyledi.

Şirket olarak halen Türkiye’nin Karadeniz dışında tüm bölgelerinde üretimleri olduğunu söyleyen Kahraman, “ Şu an Doğu Anadolu ve Karadeniz hariç her yerde üretimimiz var. Ama önümüzdeki dönem potansiyel artışı görülürse Karadeniz’de de olabiliriz. Karadeniz çok büyük bir hedef aslında bizim için. Ama burada daha çok hububat üzerine ve soya üzerine olabilir. Bizim buradaki öngörümüz soyanın ilerlemesi. Çünkü Türkiye'deki soyanın yüzde 95'i yurt dışından geliyor. Karadeniz bölgesi gelecek yıllarda soyanın merkezi olabilir. Bu öngörümüz var “ diye konuştu.

Soya ürününün bebek mamasından hayvan yemine kadar birçok alanda kullanılan yüksek proteinli stratejik bir ürün olduğunu belirten Kahraman, Türkiye’nin bu alanda ciddi bir dışa bağımlılığı bulunduğunu söyledi. Artan girdi maliyetleri nedeniyle üreticinin soya üretiminden uzaklaştığını ifade eden Kahraman, devlet desteklerinin artırılması gerektiğini kaydetti.