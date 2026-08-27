KARADENİZBİRLİK 'ten üreticiye 120 milyon liralık destek

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, sınırlı imkanlara rağmen üreticilere yönelik hizmet ve desteklerinin tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Ünal Erarslan, "Bu nedenle 2026 yılı ürün alımları öncesi üretici ortaklarımıza ayni ve nakdi desteklerimizi sürdürdük" dedi.

Hedefimiz 35 bin ton alım

Yeni sezonda ürün rekoltesinin yüksek olmasını beklediklerini söyleyen Ünal Erarslan, "İklim koşulları geçen yıla göre bu sezon çok daha iyi geçti. Geçen yılki kuraklığı yaşamadık. Bu nedenle rekoltenin yüksek olacağını düşünüyoruz. KARADENİZBİRLİK olarak bu sezonda hedefimiz yaklaşık 35 bin ton ürün almak olacaktır" diye konuştu.

Saf ve helal sertifikalı ürün

KARADENİZBİRLİK'in ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini de belirten Ünal Erarslan, "Birliğimiz üreticisinden aldığı ham madde ile ürettiği yüzde 100 saf ve helal sertifikalı olan KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ile de tüketiciye hizmet vermekte ve bu konuda, piyasayı regüle ederek, aşırı fiyat artışlarını önlemekte, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır. Kooperatifimiz gelecek dönemlerde de üretim faaliyetlerinde, birim alandaki verimi artırma ve yağlık ayçiçeği tohumlarının yağ oranlarının iyileştirilmesi çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Devletin desteği çok önemli

Genel Müdür Erarslan son olarak, "Üretici kesiminin sürekli olarak yeterli gelir elde edebilmesi ve üretimin devamını sağlama çabalarına da devam etmekteyiz. Ancak bu çerçevede devletin önemli desteği gerekmektedir" ifadesini kullandı.