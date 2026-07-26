Karadeniz’in İlk Süs Bitkileri OTB’si Terme’de kuruluyor

Ticaret Odası Başkanı Ahmet Ekmekçi, ​Samsun’un tarım potansiyelini uluslararası arenaya taşımayı hedefleyen dev proje için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Terme Süs Bitkileri OTB’nin Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk ve en büyük kümelenme hamlesi olduğunu belirten Başkan Ekmekçi, bölgenin iklim avantajı, fındığa alternatif yüksek katma değerli ürün arayışı ve doğrudan Rusya ile Ukrayna gibi kuzey pazarlarına olan lojistik yakınlığının ilçeyi Türkiye’deki diğer örneklerine göre çok ciddi stratejik bir ihracat kapısı haline getirdiğini söyledi.

Bölgenin 870 dönüm alan üzerine olacağını anlatan Ekmekçi, “ Arazinin tamamında Sera OSB olacak. Ama genişleme kapasitesi de var. Bu bölgeye gelecek talebe göre büyütülebiliyor. Ön başvurular yapılmaya başlandı şuanda yaklaşık 74 başvuru var” diye konuştu. Söz konusu bölgenin bütünüyle üretimi geçtiğinde Terme ve ülkeye çok ciddi katkı sağlayacağını anlatan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ekmekçi, şu bilgileri verdi:

Terme OTB’nin Türkiye'de bir başka örneği yok

“Terme Süs Bitkileri Organize Tarım Bölgesi’nde kesme bitki, çiçek, ilaç sektörü için tıbbi bitki ve kozmetik sektörü içinde aromatik bitki üretimi yapılacak. Bölgede bu üretimlerin dışında ayrıca bir de bunların tohumlarının üretimi yapılacak. Yani Terme OTB dört üretim üzerine kurulu olacak. Bu ölçekte Türkiye'de bir başka örneği yok. Ege ve Marmara bölgelerinden sonra Terme dördüncü olacak. Ama bizde ayrıca tohum üretimi de da olacağı için bu ölçekte Türkiye’de bir ilk ve tek yer olacak. ”

Projenin 750 milyon liralık bir yatırım olduğunu ifade eden TSO Başkanı Ekmekçi, “ Bu yatırım Terme’de hayat bulduğunda ilçemize ülke ekonomimize büyük katkı sağlayacak. Öncelikle de ilçenin istihdam sorununa büyük destek verecek. Çünkü burada diploma ve yaş şartı olmadan vasıflı, vasıfsız, 2 bin insan çalışacak. Terme’ye ciddi anlamda bir ekonomik destek sağlayacak. Ege İhracatçılar Birliği bile buraya başvuru yaptı arsa almak için yani. Gerekli çalışmaların tamamlanması ardından yer tahsislerine başlanacak. Terme’de yaklaşık 750 milyonluk bir yatırımdan söz ediyoruz. Her şeyden önemlisi de burada elde edilen ürünlerin tamamı ihracatta yönelik olacak. Üretimi yapılacak süs bitkileri Ukrayna ve Rusya'ya ihraç edilecek. Tıbbi bitkiler ilaç firmalarına, aromatik bitkilerde kozmetik firmalarına satılacak” dedi.