TCMB Başkanı Karahan yıl sonu enflasyon hedefini açıklayıp faiz mesajı verdi!

ALİ BAŞ/EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir Ticaret Odası’na (ETO) konuk oldu. Merkez Bankası Başdanışmanı Dr. Mahmut Günay, Başdanışman Dr. Halil İbrahim Aydın, Genel Müdür Dr. Rıdvan Günel, Genel Müdür İsmail Özkan ve Genel Müdür Fırat Bora Taş, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü ve Eskişehir’in iş insanları da yer aldı.

Ziyarette konuşan ETO Başkanı Metin Güler, Türkiye ekonomisine yön veren kurumlardan biri olan Merkez Bankası’nın Başkanı Fatih Karahan’ı ve beraberindeki heyeti, ETO’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Merkez Bankası’nın kararları ülke ekonomisine yön veriyor

Merkez Bankası’nın aldığı kararların önemine dikkat çeken ETO Başkanı Metin Güler, alınan kararları iş dünyasının yakından takip ettiğini kaydetti. Pandemi ve ardından yaşanan yüksek enflasyonun ekonomide sıkıntılara yol açtığını belirten ETO Başkanı Metin Güler, işletmelerin maliyet yönetiminde sorun yaşadığını kaydetti. Enflasyonla mücadele için atılan adımların umut vermeye başladığını belirten Güler, alınan kararlarla birlikte ekonomideki dalgalanmanın azaldığını kaydetti. Güler, paradaki sıkılaşma politikasının gevşemesiyle birlikte tüccar ve sanayicinin finansman sorununa çözüm beklediklerinin altını çizdi.

Atılan adımların etkisiyle ekonomideki iyileşme devam edecek

Ziyarette konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Merkez Bankası’nın reel sektörü yakından takip ettiğini ve bunu bir adım daha ileri taşıyarak, iş camiasının sorunlarını ve taleplerini dinlemek istediklerini kaydetti. Bu kapsamda ilk adımı Eskişehir’de attıklarını belirten Karahan, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve beklentiler hakkında ETO Başkanı Metin Güler ve yönetim kurulu üyelerine bilgi verdi. Ekonomide

atılan adımların olumlu netice verdiğini belirten Karahan, bu adımların da etkisiyle ekonomideki iyileşmenin devam edeceğinin altını çizdi. Türkiye’de enflasyonun yüzde 75’e kadar ulaştığını ancak atılan adımlarla birlikte enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini belirten Karahan, ocak ayı beklentilerinin de olumlu olduğunu söyledi.

Şartla uygun olduğu sürece politika faizi düşecek

Enflasyonu yılsonunda %25 civarına, 2026 yılında ise 10’lu rakamlara düşürmeyi hedeflediklerini kaydeden Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, taleplerdeki dengelenmenin fiyatlardaki baskıyı azalttığını kaydetti. MB rezervlerinin arttığını da dile getiren Karahan, politika faizinin şartlar uygun olduğu sürece düşeceğini kaydetti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ayrıca Eskişehir Ticaret Odası yönetim kurulu üyelerinden gelen kredi faizleri, döviz kuru, politika faizinin enflasyona etkisi ve ekonomiye ilişkin sorularını yanıtladı.