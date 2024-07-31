Karataş, sera ve su ürünleri OSB’leri hızlandırılacak

ADANA / EKONOMİ

Karataş Kaymakamı Necati Aktan, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş ile ilgili diğer yetkililerin katıldığı toplantılarda OSB’lerin mevcut durumu ve yapılacak çalışmalara ilişkin yol haritası ele alındı. Toplantılarda kısa bir değerlendirmede bulunan Vali Köşger, bu projelerin Adana’nın üretim ve istihdamına ciddi katkı sunacağını, organize sanayi bölgelerinin bir an evvel faaliyete geçmesi için yapılacak çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının onayı ile tüzel kişilik kazanan Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Su Ürünleri) Organize Sanayi Bölgesi’nin (TDİOSB) Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve tek su ürünleri OSB’si olma özelliğini taşıdığını belirten Vali Köşger, diğer taraftan yine Bakanlık tarafından yatırım programına alınan, topraksız tarım tekniği uygulaması ile modern seraların kurulacağı Karataş Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi altyapı işinin 12 Ağustos'ta ihaleye çıkacağını anımsattı. Vali Köşger, “Tamamlandığında Karataş'taki OSB'ler ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

Toplantılarda OSB’lerde yapılması gereken iş ve işlemlerin süratle tamamlanması konusunda çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı.

Ana Konteynır Limanı sahilinde inceleme

Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Ana Konteyner Liman Alanı ile Yumurtalık ve Karataş ilçelerinin sahillerini denizden inceledi. Adana Ana Konteyner Limanı’nın inceleme ziyareti sırasında bir konuşma yapan Vali Köşger; projenin Adana ve bölgenin ticari potansiyelini en üst düzeyde etkileyeceğinin altını çizdi. Köşger bu dev projenin Adana’yı dünya ticaretinde öne çıkaracağını bildirdi. Yumurtalık ve Karataş sahillerinde de incelemelerde bulunan Vali Köşger; bölgenin denizi, kumu ve güneşi ile çok önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu kaydetti. Köşger, “Adana’dan çıkıp çok kısa bir sürede denize ve sahile ulaşabiliyorsunuz. Bu ilimiz adına çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla ilçelerimizin bu potansiyelinin ülke ve dünya çapında bilinirliğini arttırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz“ dedi.