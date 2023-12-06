Karatay Belediyesi, 2023’te 162 sokağı asfaltla buluşturdu

İbrahim Çiçekçi/KONYA

Karatay Belediyesi, 2023’ü oldukça yoğun geçirdi.Sathi kaplamadan yayla yollarının yapılmasına, yolların bakımı ve yenilenmesinden, kilit parke yol çalışmalarına kadar daha birçok projeyle merkeze uzak mahallelerin tamamında da yoğun bir dönem geçiren Karatay Belediyesi böylece yıl boyunca 260 kilometreye yakın bir yol çalışması gerçekleştirmiş oldu.

Karatay Belediyesi, 2023’te ilçenin dört bir tarafında sıcak asfalt, sathi kaplama, yeni yol açma, yol bakım ve onarımı, parke yol, bordür ve daha birçok çalışma yürüttü. Yıl boyunca Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı tüm ekiplerini sahaya süren Karatay Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023’ü de yoğun geçirdi.

27 kilometrenin üzerindeki 162 sokak, sıcak asfaltla buluştu

Fen İşleri ekipleri; ortaya konan planlı, programlı ve gayretli çalışmalar sonucunda ilçe merkezinde, 2023’te 27 kilometrenin üzerinde toplamda 162 sokağı sıcak asfalta buluşturdu. Karatay’ın yollarını çok daha güvenli ve konforlu bir hale getiren ekipler ayrıca, sanayi bölgeleri içerisinde bulunan 29 sokakta da toplamda 7 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

İlçe merkezindeki tüm bu çalışmalarda toplamda 105 bin tonun üzerinde sıcak asfalt serimi yaparak vatandaşın yaşam şartlarının daha da yükselmesine ve yolların çok daha güvenilir, konforlu hale gelmesine katkı sağlamış oldu. Karatay Belediyesi 2024’te ise merkezde en az 180 sokakta 130 bin tonun üzerinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Merkeze uzak mahallelerde de aynı gayret vardı

Karatay Belediyesi Fen İşleri ekipleri, 2023’te ilçe merkezinin yanı sıra merkeze uzak mahalleler ve söz konusu mahallelerin bağlantı yollarında da aynı hassasiyet ve gayretle çalışmalar yürüttü. 2023’te birçok mahallede sathi kaplama çalışması yapan ekipler, toplamda 51 kilometrelik yolu tamamlamış oldu.

Karatay’ın 260 kilometrelik yolunda çalışma yapıldı

Tüm bu çalışmalar sonucunda Karatay’ın tamamındaki yol yapım, sıcak asfalt ile sathi kaplama, yol yenileme, kumlama, bakım, kilit parke çalışmaları sonucunda Karatay’ın 260 kilometreye yakın yol çalışması yapılmış oldu. Öte yandan Karatay Belediyesi, 2024’te de ilçe merkezinde 50’nin üzerinde sokakta 16 kilometre uzunlukta, merkeze uzak mahallelerinde ise 30 kilometrenin üzerinde sathi kaplama çalışması hedefi koydu.

5 yılda 3 milyon metrekare alanda kilit parke çalışması yapıldı

Karatay Belediyesi Fen İşleri ekipleri; 2019’dan bu yana merkezinde ve merkeze uzak tüm mahallelerde toplamda 3 milyon metrekarenin üzerinde alanda parke çalışması gerçekleştirerek, vatandaşların yaşam kalitesine önemli katkılar sağladı.

İlçede yeni yol açılması, mevcut yolların yenilenmesi, bakım ile onarımlarının yapılmasının yanı sıra Karatay; tretuvar, çevre düzenlemesi, parke, parke yol ve bordür çalışmaları açısından da 2023’ü ise oldukça yoğun geçirdi.

Bu yılın Temmuz ayı sonunda Karatay Belediyesi tarafından 12 bin 331 metrekarelik alanda hizmete açılan tesis; 1551 metrekare kapalı depolama alanıyla kilit parke ve bordür taşı, bims briket, beton briket ile kısmi hazır betonunu da üretebiliyor. Söz konusu tesis sayesinde Karatay Belediyesi hem on binlerce metrekare kilit parke taşı üretti hem de milyonlarca lira tasarruf sağladı.

Bu kapsamda Karatay Belediyesi Fen İşleri ekipleri; 2023’te 765 bin metrekare parke, 270 bin mtül de bordür çalışmasına imza attı. Ekiplerin 2024 yılı için ortaya koyduğu parke hedefi 200 bin metrekare, 100 bin mtül de bordür çalışması.

"Hemşerilerimizin rahatı ve mutluluğu için çalışıyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2023 yılı içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.

Vatandaşların çok daha konforlu ve güvenli ulaşım yapmaları amacıyla tüm ekiplerin ilçenin tamamında yıl boyunca yoğun bir çalışma yürüttüğünün altını çizen Başkan Hasan Kılca; “Belediye olarak belirlediğimiz planlama ve program çerçevesinde göreve geldiğimiz günden bu yana gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dolayısıyla ilçemizde altyapısı tamamlanmış noktalarda yeni yol yapımından mevcut yollarımızın yenilenmesi, bakımı ve onarımına; asfaltlamadan park yol yapımına; kilitli parke, tretuvar ve bordür çalışmalarına kadar ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi 2024’te de ilçemizin yaşam standartlarının yükselmesine katkı sunma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.