Karatay Belediyesi, Yediler Parkı’nı hizmete açtı

BURCU SUNA/KONYA

Bu projeyle birlikte Karatay’ın 150 olan yeşil kuşak ve park sayısı son 4,5 yıldaki yatırımlarla 204‘e çıkmış oldu. Yine bu park yatırımı sonuncunda Karatay’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 15,80 metrekareye yükseldi.

Açılış programına AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Adabalı, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Karatay’ın Çehresini Değiştirmeye Devam Ediyoruz

Toplamda 12 bin metrekarelik alana kurulu Yediler Parkı’nın açılışında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın tüm mahallelerine birbirinden güzel parklar ve yeşil kuşaklar kazandırdıklarını ifade ederek bu parklarda Mahalle Şenlikleri düzenlediklerini belirtti.

Başkan Hasan Kılca; “Karatay’ımızın güzelliğine güzellik katmaya, ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Daha önce bu parkımızın yeri mezbelelik bir durumdaydı. Bu alanı çok güzel bir park haline getirdik ve bugün itibariyle de parkımızı sizlerin hizmetine sunuyoruz. 2019’da göreve geldikten sonra Karatay’ımızın her köşesinde yeşil alanlardan parklara, sağlık tesislerinden eğitim yatırımlarına, spordan daha birçok alana kadar birçok alanda hizmet ürettik üretmeye de devam ediyoruz. Yediler Parkı, projemizin ilk etabı. Projemiz, ikinci ve üçüncü etaplarıyla da birlikte Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu’na kadar devam edecek ve ilçemiz çok büyük bir parka daha kavuşmuş olacak. Parkımızın ilk etabı bile çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

Yediler Parkı Mahalle Sakinlerimizin Yeni Buluşma Noktası Oldu

Yediler Parkı’nın toplamda 21 milyon liraya mal olduğunu söyleyen Hasan Kılca sözlerini şöyle tamamladı: “Parkımızı sizler için tasarladık. İçerisinde çok güzel çocuk oyun grupları var. Yeni nesil dediğimiz oyun grupları çocuklarımız tarafından çok sevildi. Yine parkımızda basketbol sahası, kamelyalar, yürüyüş ve koşu yolları var. Böylece Yediler Parkı, mahallemiz için mahalle sakinlerimiz için yeni bir buluşma noktası haline geldi. Parkımızın ilçemiz, insanımız ve Konyamız için hayırlı olmasını diliyorum. Bizler durmadan, yorulmadan çocuklarımız için, gençlerimiz için ve ilçemiz için çalışmaya, üretmeye ve Karatay’ımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz. Birçok mahallemize ve ilçemizin her yerine güzel yatırımlar yapıyoruz. Ama benim en çok sevdiğim bu park ve yeşil kuşak projeleri. Çünkü buralar, mahalle sakinlerimizin ve çocuklarımızın buluşma noktası oluyor. Çocuklarımızın yüzü güldükçe ve onlar mutlu oldukça bizler de daha bir heyecanlı ve motivasyonlu olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Karatay’da Mahalle Şenlikleri de sürüyor

12 bin metrekarelik alanı ve 21 milyon liralık maliyetiyle Yediler Mahallesi’ne kazandırılan Yediler Parkı’nın açılışının ardından bölgeye hizmet verecek parkta vatandaşlar ayrıca “Karatay Mahalle Şenliği”nde buluştu.

Parkın açılış programına katılan 7’den 70’e Karataylılar, kendileri için hazırlanan tiyatro ve canlı animasyon gösterileri, oyunlar, yarışmalar, sahne sanatları, atölyeler ve çeşitli ikramların yanı sıra birçok sürprizle unutulmaz bir akşam yaşadılar.