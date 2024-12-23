Karatay Belediyesi’nden dev enerji yatırımı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Karatay Belediyesi; yenilenebilir elektrik enerjisi, yatırımıyla hem doğanın korunmasına hem de kaynakların verimli kullanımına önemli katkılar sağlıyor. Belediye bu kapsamda çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekliyor. İsmil Mahallesi'nde hayata geçirilecek 5. GES projesi için çalışmalar başlıyor.

105 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek olan proje, toplamda 160 milyon liralık bir yatırımla gerçekleşecek. Santralde 13 bin 440 güneş paneli yer alacak ve proje tamamlandığında toplamda 6 MW gücünde elektrik enerjisi üretim kapasitesine ulaşılacak.

Yeni tesis 50 milyonluk katma değer sağlayacak

GES projesi, sadece çevresel sürdürülebilirlik açısından değil, aynı zamanda Karatay'ın ekonomik kalkınması için de büyük önem taşıyor. Santral, yıllık yaklaşık 50 milyon lira değerinde enerji üreterek hem belediyeye hem de yerel ekonomiye ciddi bir katkı sağlayacak. Projede yerli ve milli paneller tercih edilerek ekonomiye de bu noktada katkı sağlandı. Ayrıca bu projeyle Karatay Belediyesi, kendi enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir adım daha atacak.

Karatay’a enerji dostu bir gelecek

Projenin, çevreye olan olumlu etkilerinin yanı sıra, karbon emisyonlarının azaltılmasına da önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Güneş enerjisi kullanımının artırılmasıyla birlikte fosil yakıtlara bağımlılık azaltılırken, sürdürülebilir elektrik enerjisi politikalarına da örnek oluşturulacak. Karatay Belediyesi çevre dostu bu yatırımıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmış olacak.

Yıllık üretilen enerji miktarı 14 bin 500 MWH’ye yükselecek

Karatay Belediyesi, bugüne kadar hayata geçirdiği 4 güneş enerjisi santraliyle hem çevresel hem de ekonomik anlamda büyük başarılara imza attı. Bu kapsamda; Tatlıcak Mahallesi’nde 190 KWe güneş enerjisi santrali yıllık 300 MWH, Saraçoğlu Mahallesi’ndeki 1000 KWe güneş enerjisi santrali yıllık ürettiği enerjisi 1700 MWH, Kalenderhane Mahallesindeki pazar market 300 KWe güneş enerjisi santrali yıllık ürettiği enerjisi 450 MWH ve Büyüksinan Mahallesi Pazar Market 300 KWe güneş enerjisi santrali yıllık ürettiği enerjisi de 450 MWH dir. İsmil Mahallesi’nde yapılacak olan 6000 KWe Güneş enerjisi santrali ise 11 bin 600 MWH’lik elektrik enerjisi üretecek. Böylelikle 5. Güneş enerjisi santrali ile birlikte üretilen elektrik enerjisi miktarı 14 bin 500 MWH’ye yükselecek.

“Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya devam ediyoruz”

Alternatif enerji yatırımlarıyla hem çevreyi korumayı hem de ilçeye ekonomik katkılar sağlamayı sürdürdüklerini aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; enerjide örnek bir ilçe olduklarını ifade etti.

Hasan Kılca, projenin detaylarını paylaştığı açıklamasında; “Bugüne kadar ilçemizde dört güneş enerjisi santralini hayata geçirdik ve bu yatırımlarımızdan önemli kazançlar elde ettik. Şimdi ise İsmil Mahallemiz’de 5. GES projemizi başlatıyoruz. 105 bin metrekarelik alanda, 160 milyon liralık yatırımla 13 bin 440 panelden oluşacak GES projemize İsmil Mahallemizde başlıyoruz. 6 MW gücündeki yatırımımızı tamamladığımızda yıllık yaklaşık 50 milyon liralık katma değer sağlamış olacağız. Hem temiz enerjisi hem de ekonomik değer açısından oldukça önemli olan İsmil GES, şehrimize hayırlı olsun. Yenilenebilir elektrik enerjisi kaynaklarına yaptığımız yatırımlarla hem çevreyi koruyor hem de ilçemizin geleceğini güvence altına almaya devam ediyoruz” dedi.