Karatay Mevlana Gül Bahçesi ilk kez ziyarete açıldı

BURCU SUNA/KONYA

Kurban Bayramı tatilinin son günlerini Karatay’ın bu eşsiz bahçelerinde geçiren vatandaşlar ziyaretlerini bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdiler. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da herkesi Karatay’daki eşsiz bu görsel şöleni yaşamaya davet etti.

Karatay Belediyesi’nin Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde 2019 yılında oluşturduğu Karatay Lavanta Bahçesi ile geçtiğimiz haftalarda yine aynı bölgede yapımını tamamladığı Karatay Mevlana Gül Bahçesi, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Karatay Lavanta Bahçesi ilk günden büyük ilgi gördü

Geçtiğimiz yıl kısa bir süreçte açık kaldığı halde on binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Karatay Lavanta Bahçesi’nin bu yıl da adeta ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

Açıldığı daha ilk günden itibaren vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Lavanta Bahçesi’ne uğrayan vatandaşlar; Lavantalar arasına yerleştirilen salıncak, nostaljik mini traktör, köprüler, saman balyaları, su kuyusu ile seyir terası ve yürüyüş yolları gibi daha birçok noktada diledikleri gibi fotoğraflar çekiyor. Vatandaşlar ayrıca, Karatay Lavanta Bahçesi girişinde oluşturulan Karatay Büfe’de Karatay Lavantası’dan üretilen dondurma, gazoz, sabun, kolonya ve daha birçok ürünü temin etme fırsatı da buluyor.

Karatay Mevlana Gül Bahçesi de aynı gün ziyarete açıldı

Karatay Lavanta Bahçesi’nin yanı sıra geçtiğimiz haftalarda Lavanta Bahçesi’nin hemen karşısında yapımı tamamlanan Karatay Mevlana Gül Bahçesi de vatandaşın ziyaretine açıldı.

Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde 13 bin 700 metrekarelik bir alanda kurulan Karatay Mevlana Gül Bahçesi; gölgelikli salıncak, gül şemsiyesi, gazebo, gül takı, travers yürüyüş yolları, gül ağaçları ve daha birçok objesiyle ziyarete gelen vatandaşlardan tam not aldı.

Daha ilk günde Konyalıların yeni uğrak yeri haline gelen Karatay Mevlana Gül Bahçesi’ne uğrayan Konyalılar, onlarca gül türünün yanında birçok objenin bulunduğu bahçede bol bol fotoğraf çekip ziyaretlerini ölümsüzleştirdiler.

Konyalılar bayramın son tatil günlerini Karatay’ın bahçelerinde geçirdi

Karatay Lavanta Bahçesi ile Karatay Mevlana Gül Bahçesi’nin etrafına yaydığı eşsiz koku ve renklere hayran kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, iki bahçeyi Konya’ya kazandıran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ettiler.

Vatandaşlar; “Konyamızın tanıtımına katkı yapacak çok güzel bir hizmet olmuş. Lavantalar ve Güller çok güzel kokuyor. Çocuklarımızla ve misafirlerimizle birlikte Kurban Bayramı’nın son gününü bu şekilde değerlendirmiş olduk çok da hoşumuza gitti. Hasan Kılca Başkanımızın çok güzel çalışmaları var. Konyamızı ziyarete gelen herkese burayı görmeye davet ediyorum. Böyle güzel yerleri Konyamıza kazandırdığı için Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya çok teşekkür ediyorum. Lavanta Bahçesi’nden sonra Gül Bahçesi’ne geldik ve şimdiye kadar hiç görmediğimiz gül türlerini gördük” dediler.

Başkan Hasan Kılca herkesi Karatay’a davet etti

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay Lavanta Bahçesi ile Karatay Mevlana Gül Bahçesi’ni ziyarete gelen vatandaşlarla buluştu. Başkan Hasan Kılca, herkesi Karatay Lavanta Bahçesi’ne ve Karatay Mevlana Gül Bahçesi’ne beklediklerinin altını çizdi.

Başkan Hasan Kılca; “2019’da Karatay Lavanta Bahçemizi oluşturmuş ve geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hemşehrilerimizin ziyaretine açtık. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve şehrimizin yeni gözde mekanları arasındaki yerini alan bahçemizle ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve vatandaşlarımız artık bugün itibariyle bahçemizi ziyaret etmeye başladılar. Bahçemiz içerisine yerleştirdiğimiz birçok dekoratif objeler ve noktalarda misafirlerimiz diledikleri gibi fotoğraf çekebiliyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız, bahçemizde oluşturduğumuz dinlenme alanında Lavantalardan üretilen dondurma ve gazozun da tadına bakabiliyor. Yine Lavanta Bahçemizin girişine kurduğumuz Karatay Büfe’den de lavantadan ürettiğimiz birçok ürünü de temin edebiliyorlar. Karatay Lavanta Bahçesi’nin hemen karşısına ise Karatay Mevlana Gül Bahçesi’ni oluşturduk. Karatay Mevlana Gül Bahçemiz de Lavanta Bahçemiz gibi şehrimize çok yakıştı ve vatandaşlarımızın yeni bir uğrak noktası haline geldi. İlçemizin ve şehrimizin dört bir yanını Lavantadan sonra şimdi de muhteşem Gül kokuları sardı. Ben, buradaki havayı ve eşsiz Lavanta ile gül kokularını içlerine çekmek için herkesi Karatay Lavanta Bahçemize ve Karatay Mevlana Gül Bahçemize bekliyorum” dedi.