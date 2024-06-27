Karatay, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yaptı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı Karatay Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. "Eylemde Uyum Yerelde Etki" temasıyla 2 gün süren toplantıda kültür ve çevre odaklı üst düzey oturumlar düzenlendi.

UCLG-MEWA, Yönetim Kurulu toplantısı kapsamında ayrıca bir dizi tematik oturumlar da düzenlendi. UNESCO Miras Şehirler Ağı Toplantısı ile UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı ve Kültürel Mirasın Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü, Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Kalkınma: Ekonomik Fırsatlar ve Zorluklar, İklim Değişikliği ve Kentlere Etkisi ve GCoM-Gap Fonu Bilgilendirme Oturumları düzenlendi.

UNESCO miras şehirler ağı toplantısı

UNESCO Miras Şehirleri Ağı Oturumu’nda, Miras Şehirleri listesinde yer alan kentlerin bu yolculuktaki tecrübelerini paylaşma imkânı sağlarken, UNESCO Miras Şehirlerini yerel yönetimler, uzmanlar ve yöneticilerinden dinleme ve MEWA Bölgesi’nde yer alan bu eserleri kapsamlı bir şekilde tanıma imkânı buldu.

Kültür ve miras konusunun ele alındığı panelde, Kültür ve Miras konusunun önemi vurgulanarak, yerel yönetimlerin kültür ve miras konusundaki sürdürülebilirliği konuşularak, gelecek nesillere aktarılması konuları detaylı bir şekilde ele alındı.

Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Kalkınma: ekonomik fırsatlar ve zorluklar

UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi tarafından organize edilen panelde ise üye belediyeler ile üst düzey isimler bir araya gelerek uygulama örneklerinin ve yenilikçi çözümlerin paylaşılacağı kültür ve miras konusunun kentler üzerindeki çok yönlü etkilerine odaklanacak politikalar anlatıldı.

İklim değişikliği ve kentlere etkisi

UCLG-MEWA Çevre Komitesi tarafından yürütülen panelde belediye başkanları ve kilit paydaşlarının iklim değişikliğinin kentler üzerindeki çok yönlü etkilerini çözümlemek üzerine odaklanıldı. Panel vasıtasıyla iklim dirençliliği inşası ve sürdürülebilir kentsel kalkınmanın teşvikine yön verecek işbirlikçi çabalara ışık tutuldu.

Gcom-GAP fonu interaktif oturumu

Oturumların sonuncusu ise, kentsel iklim finansmanı konusunda önemli bir aktör olan GAP Fonu’nun işleyiş mekanizmasının yanı sıra, iklim değişikliğine karşı harekete geçmeleri ve daha sürdürülebilir bir enerji geleceğine geçiş yapmaları için yerel toplulukları güçlendirmede hayati bir rol oynayan SECAP’ın bölge genelindeki uygulamalarına iyi uygulama örnekleri üzerinden anlatıldı.

Toplantı yerel yönetimlerin güçlendirilmesine katkı sağlayacak

Programın açılış konuşmasını yapan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman Karatay’da gerçekleştirilen toplantının yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentlerin daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir hale gelmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Mehmet Duman: “Bu yıl UCLG dünya teşkilatının ve UCLG-MEWA’nın 20. Kuruluş yıl dönümünü idrak ediyoruz. UCLG-MEWA’nın bölgemizdeki yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik 20 yıllık katkıları hepimiz için gurur kaynağıdır. Geçmişteki başarılarımızı hatırlayarak gelecekteki hedeflerimizi belirlemede bizlere ilham veriyor. UCLG ve UCLG-MEWA çeşitli deklarasyon ve girişimlerin yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik ve katılımcılık ilkelerini benimsemeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Daha adil daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir kentler inşa etmek için yerel yönetimlerin yol haritasının önemi ortadadır. Bugün Gazze’de yaşanan insani krizi göz ardı etmek mümkün değil bu kriz insanlık dışı şartlar altında yaşam mücadelesi veren binlerce masum insanımızı etkiliyor. İsrail’in ibadethanelere, hastanelere, mülteci kamplarına ve sivil yerleşim alanlarına hedef alarak savaş suçu işlemesi Gazze’deki binlerce çocuk, kadın ve sivilin hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Yerel yönetimler olarak küresel sorunlara karşı çözümler üretmek ve bu çözümleri hayata geçirmek için birlikte daha çok çalışmamız gerekiyor. Ben bu toplantının yerel yönetimlerin güçlendirilmesine ve kentlerimizin daha sürdürülebilir daha yaşanabilir hale gelmesine katkı sağlayacağını inanıyorum. Bu vesile ile katılım sağlayan tüm misafirlerimize, süreci başından itibaren sahiplenen ve çalışmalarımızı en verimli şekilde yürütmemiz için bütün imkanları seferber eden Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Karatay’ın modern yönünü geliştirirken geleneksel yapıyı koruyoruz

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; konuşmasında Karatay Belediyesi’nin ilçe genelinde hayata geçirdiği hizmetler, yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi.

Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak hayata geçirecekleri her proje ve yatırımın kendilerini küresel hedeflere ulaştıracağına vurgu yaparak konuşmasında şunlara yer verdi; “Selçuklu payitahtı ve dar-ül mülkü Konya’mız binlerce yıllık tarihi ile medeniyet mirasını yarınlara taşıyan kadim bir merkezdir. Karatay’ımızda bu merkezin güzelliklerini, ruhunu ve duygusunu her bir karışında yaşayan ve yaşatan bir ilçedir. Bizler Hz. Mevlana’nın tüm dünyaya yayılan hoşgörü ikliminin tam merkezinde görev yapıyoruz. Bu topraklar derin bir geçmişe, köklü bir maziye sahiptir. Bu miras bizim belediyecilik anlayışımızın ve çalışmalarımızın da vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Karatay’da modern şehirleşmeyi inşa ederken, geleneksel yönünü koruyan, duygusu ve dokusunu kaybetmeyen kültür ve turizm gücünü geliştiren bir şehir modelini ilmek ilmek işliyoruz. Karatay dev yeşil kuşaktan oluşan parklarıyla, cazibe merkezi haline gelen lavanta ve gül bahçeleriyle, termal tesissileriyle, sosyal alanlarıyla, kafeleriyle, kütüphaneleriyle, gençlik ve spor merkezleriyle, güçlü ulaşım ağıyla, spor okullarıyla, üretim tesisleriyle, güneş enerji santralleriyle, toplu konut hamleleriyle, düzenli şehirleşmesiyle gelişimini hızla sürdürmektedir. Bu gelişimi sağlarken geçmişle bugünü bağlayan köprüleri yeniden ihya eden projelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz.”

Kültürel mirasımıza vefa duygusuyla sahip çıkıyoruz

Karatay’da gerçekleştirilen kültürel yapılara dair faaliyetleri de katılımcılarla paylaşan Hasan Kılca; “Şehrimizin merkezine bize miras olarak bırakılan geleneksel yapılarımızı restore ederek yaşatıyoruz. Bu noktada 800 yıllık Selçuklu mirası olan Obruk Kervansarayını müze ve otel konseptiyle hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Karatay her köşesi de yeni heyecanlara tarihi sırlara ve yerlere sahip kadim ilçemizin bir başka durağı da Savatra Antik Kenti. Burada Karatay Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemiz ve Selçuk Üniversitemiz ile birlikte 2021 yılından bu yana arkeolojik çalışma yürütüyoruz. Şu anda antik kenti tiyatro alanı ve mozaiklerin önemli bir bölümünü gün yüzüne çıkardık. Kadim Karatay’ımızın güzelliklerini korumaya, mirasımız olan geleneksel yapılarımızı yarınlara taşımaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknolojiyi çevre hizmetlerimize entegre ettik

Çevre projelerinden de bahseden Hasan Kılca doğa ve çevreyi korumak için önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirterek bu konuda teknolojinin tüm gelişmelerini takip ettiklerine değindi. Başkan Kılca; “Hepimizi yakından ilgilendiren temel belediyecilik faaliyetlerinden birisi de Atık Toplama işlemleridir. Bu konuda uzun süredir bir proje üstünde çalışıyoruz. Yapay zeka destekli bir yazılım ile sensör ihtiyacı duymadan tüm konteynerlarımızı ve araçlarımızı kapsayacak şekilde akıllı rotalama yapıyoruz. Kısa sürede oldukça önemli bir ilerleme kaydettik. Bu yazılımı da geliştirerek diğer belediyelerimizle paylaşacağız. Bizler çevreyi koruyan güzel şehirler inşa eden medeniyet mirasına sahip çıkmaya çalışan bir anlayışla hareket ediyoruz” dedi.

Hasan Kılca Filistin’de yaşanan zulme tepki gösterdi

Filistin’de yaşanan zulmü lanetleyen Başkan Hasan Kılca şöyle devam etti; “Kundaktaki bebeği dahi öldürecek kadar gözü dönmüş, vicdanı kör olmuş devlet demeye bin şahit isteyen bir yapı var. Ne yazık ki içimiz buruk, zalim bir topluluk olan İsrail, sivil, kadın, çocuk demeden binlerce Filistinli kardeşimizi katletti ve bu katliamlarını artırarak devam ediyor. Buradan bir kez daha bu katil topluluğu lanetliyorum. Devlet demeye dilimizin varmadığı bu yapı, inanıyorum ki masum kardeşlerimizin karşısında ağır bir yenilgiye uğrayacaktır. Vatanını, ailesini, toprağını, canını inancını korumak üzere sefere çıkan kardeşlerimizin muzaffer olması için kalbimiz kardeşlerimizle atmaya devam edecek.”

Şehirlerimizi yarınlara en yaşanabilir şekilde hazırlıyoruz

‘UCLG-MEWA tarafından belirlenen küresel amaçların yerele yansıtılması noktasında Karatay Belediyesi olarak önemli işler yaptığımıza inanıyoruz’ diyen Hasan Kılca; “Bu program da yine bu amaca katkı sağlayacak verimli bir toplantı oldu. Şehrimize teşrifleri dolayısıyla tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şehirlerimizi yarınlara en güzel, en sağlam, en yaşanabilir şekilde hazırlamak olduğunun bilincindeyiz. Bu yolda tüm başkanlarımızla ve ekiplerimize çalışmaları için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

UCLG-MEVA Başkanı Tayseer Abu, Türkiye’ye teşekkür etti

UCLG-MEWA Başkanı Tayseer ABU, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Tayseer ABU, Filistin’in yaşadığı zorluklara vurgu yaparak; “Bu güzel organizasyon ve buluşma için Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Uzun zamandır böyle bir toplantıda buluşmayı bekliyorduk. 7 Ekim olaylarından sonra bize vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kendi ülkemizde buluşmak isterdik ama maalesef bunu şu an gerçekleştiremiyoruz. Kendi belediye başkanlarımızla Filistin içerisinde bile buluşamıyoruz. Türkiye’de buluşuyoruz. Dolayısıyla misafirperverliğinizden dolayı sizlere minnettarız” şeklinde konuştu.

Konya’mızdaki toplantı teşkilatımızın gelecekteki yolunu belirleyecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı Uğur İbrahim Altay; Konya’da gerçekleştirilen toplantının önemine değinerek; UCLG-MEWA Yönetim Kurulunda alınan kararların teşkilatın gelecekteki yolunu belirleyeceğini aktardı.

UCLG’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Altay; “Karatay Belediyemizin ev sahipliğinde şehrimizde gerçekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısının bölgemizdeki yerel yönetimlerin gücünü ve iş birliğini, iş birliği yeteneğini bir kez daha tüm dünya geneline taşıyacak önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en büyük yerel yönetim birliği olan ve 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden UCLG’nin başkanı olarak sahip olduğumuz bölge teşkilatlarının kendi idari süreçlerini ve kararlılıklarını verimli bir şekilde sürdürüyor olması bizler için mutluluk vericidir. Bugün burada medeniyetlere beşiklik eden Konya’mızda Orta Doğu ve Batı Asya bölge teşkilatımızın geleceği için önemli müzakerelerde bulunuyoruz. Başkanı olduğum UCLG sahip olduğu tüm bölge teşkilatları ile büyük bir ahenk içerisinde çalışarak dünyaya yerel pencereden bakan şehirlerin, küresel hedeflere giden sürece dahil olmasını amaçlayan kapsamlı bir teşkilattır. Bu doğrultuda tüm bölge teşkilatlarımızın yürütmüş olduğu bütün faaliyetler bizleri uluslararası arenada daha tanınır ve görünür hale getirmektedir. UCLG-MEWA’da sürdürdüğü başarılı çalışmalarla başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası platformlarda şehirlerin sesini duyurmaya çalışan en önemli teşkilatlarımızda birisidir” diye konuştu.

Gazze’nin yeniden imarı için çalışma ekibi oluşturduk

MEVA bölgesi üyesi olan Filistin’e desteğini belirten Başkan Uğur İbrahim Altay; Filistin halkına yönelik olarak Gazze’de yaptığı saldırıların kabul edilemez ve insanlık dışı bir davranış olduğunu söyleyerek kınadı.

Her zaman Filistin halkının yanında olacaklarına vurgu yapan Uğur İbrahim Altay; “MEWA bölgesinin üyesi olan Filistinli kardeşlerimin haklı mücadelesine olan desteğimi bir kez daha yineleyerek İsrail’i uluslararası hukuk ve insan hakları açısında kabul edilemez boyutlara ulaşan soykırımını lanetliyorum. Gazze’de yaşayan insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamada büyük zorluklar çekmekte, sağlık hizmetlerine erişimden mahrum kalmakta ve günlük yaşamlarını sürdürebilmek için mücadele etmektedirler. İsrail’in uyguladığı abluka ve askeri operasyonlar Gazze halkının yaşam koşullarını daha da kötüleştirmekte ve insani yardımların bölgeye ulaşmasını engellemektedir. Bize düşen en önemli görev Filistinli kardeşlerimize olan desteğimizi her platformda göstererek farkındalık oluşturmak, hem maddi hem de manevi olarak onların yaralarını sarmak için sorumluluk almaktır. Bu kapsamda felaket dönemlerinde elde ettiğimiz tecrübeler ışığında Gazze’nin yeniden imarı ile ilgili çalışma ekibi oluşturduğumuzu da özellikle ifade etmek isterim. Uydu fotoğraflarından, resmi imar planlarından ve haritalardan yola çıkarak Gazze’nin ihyası ve inşası için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Diplomasi ve barış için şehirlerimizin uluslararası ilişkilerde aktif rol oynaması büyük önem taşımaktadır” açıklamalarına yer verdi.

Yerel yönetimlerin gücünü arttıracağız

Küresel meselelerin yerel ölçekte atılacak adımlarla çözüme kavuşacağını belirten Başkan Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı; “Toplantıda ele aldığımız tüm konularda birlikte çalışarak yerel yönetimlerin gücünü ve etkisini arttırmak için önemli adımlar attık. Şehrimize teşrif eden tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Uluslararası konularda olduğu gibi UCLG-MEWA içerisinde aktif çalışmalar yapan aynı zamanda böylesine güzel tesiste ev sahipliği yapan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya ve ekibine teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de kurumsal yapısının oluşturulmasındaki emeklerinden dolayı Genel Sekreterimiz Mehmet Duman’a UCLG-MEWA ailesi ve başkanı olarak teşekkür ediyorum.”

UCLG-MEWA küresel sorunlara yerel ölçekte çözüm sunuyor

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG - MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı’nın Konya’da gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti aktaran Konya Valisi Vahdettin Özkan konuşmasına İsrail’in Filistin’de Müslümanlara yaptığı zulme dikkat çekerek başladı. Vahdettin Özkan; “Dünya vicdanını sızlatan zulmü kınıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bizler de özellikle belirtmek istiyoruz” dedi. UCLG-MEVA’nın dünyada yaşanan sıkıntıların giderilmesinde yerel ölçekte çözüm sunduğuna işaret eden Vali Özkan; “İnsanlığın ve dünyanın maruz kaldığı riskler belli. Başta savaşlar, zulümler, iklim değişikliği, enerji sorunları, yoksullukla mücadele gibi konularda bilimsel araştırma çok önemli. Bu bilimsel sürece belediyelerin rehberlik ve öncülük etmesi kıymetlidir. İnsanların daha refah şartlarda yaşaması ve temiz enerji, ulaşım gibi mekanizmaların etkinleştirilmesi bütün insanlığın refleksi olmalıdır. İnsan haklarının hukuk güvenliğine sunmuş olduğunuz katkılardan dolayı UCLG’yi ve tüm üyelerini tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Hasan Kılca sunum yaptı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG - MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısının ve oturumların iki günün sonunda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise ilçede gerçekleştirdikleri hizmetleri ve yatırımları katılımcılarla paylaştı. Öte yandan UCLG-MEWA üye belediye başkanları da sunum gerçekleştirdi. Program, Teşkilatın 23 Kasım 2023-31 Mayıs 2024 Dönemi Faaliyet Raporu ile bir sonraki dönemin faaliyet programının sunulması ile sona erdi.

Karatay Termal Tatil Köyü’nde gerçekleştirilen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Toplantısı’na Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG-MEWA Başkanı Tayseer ABU, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve UCLG-MEWA Yönetim Kurulu Üyesi Belediye Başkanları ve temsilcileri katıldı.