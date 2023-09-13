Karatay’da tarih yeniden canlanıyor

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ - KONYA

Restore çalışmalarının tamamlanmasının ardından iç tefrişat ve çevre düzenlemelerinde sona gelinen tarihi Obruk Hanı ile kazıların sürdüğü Savatra Antik Kenti, Karatay Belediyesi’nin önemsediği iki proje. Belediye meclis üyeleriyle bu iki önemli projeyi yerinde inceleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “İlçemizin birçok noktasında tarihi destinasyonlarımız var. Konya’mızın, Karatay’ımızın ve ülkemizin turizmden aldığı payı daha da artırmak için gayret ediyoruz” dedi.

Karatay Belediyesi, ilçe genelinde tarihin yeniden canlanması amacıyla birçok noktada önemli projeler yürütüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, belediyenin turizm alanındaki projelerini belediye meclis üyeleriyle birlikte yerinde inceledi.

Savatra’da bir tarih yeniden canlanıyor

Başkan Hasan Kılca ile meclis üyeleri bu kapsamda önce merkeze uzak Yağlıbayat Mahallesi’ni ziyaret ederek; Karatay Belediyesi tarafından desteklenen Savatra Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarını yerinde incelediler.

Savatra Antik Kenti Bilimsel Danışmanı ve Selçuk Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Işık’tan bilgi alan Hasan Kılca ile belediye meclis üyeleri, kazılarda milattan sonra 2'nci veya 3’üncü yüzyıldan kaldığı öngörülen, yaklaşık 1800 yıllık olduğu öğrenilen sunağı da inceleme fırsatı buldular.

Savatra, turizmin merkezi Karatay’ın değerini daha da artıracak

Bölgede yürütülen çalışmalar ve Karatay Belediyesi’nin bölgedeki projeleri hakkında bilgi veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “İlçemizin pek çok noktasında tarihi destinasyonlarımız var. Şu anda da Savatra Antik Kenti’ndeyiz ve burada tarih yeniden gün yüzüne çıkıyor. Burayı ilçemiz, Konyamız ve ülkemiz için önemli bir turizm merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Buradaki çalışmalarımızı Selçuk Üniversitesi, Konya Büyükşehir Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Karatay Belediyesi olarak gereken her türlü desteği veriyoruz ve buradan çıkan her eser geçmişe ışık tutuyor. Turizm potansiyelimizi daha da artıracak bu proje, zaten turizmin merkezi olan Karatay’ımızın değerini daha da artıracak diye düşünüyoruz” dedi.

Savatra’ya karşılama merkezi yapılacak

Savatra’nın Karatay ve Konya turizmi için önemli bir aşamaya geldiğinin altını çizen Hasan Kılca, bölge için hazırladıkları projeler hakkında da bilgi verdi. Kılca, sözlerini şöyle tamamladı; “Belediye olarak Konya’mızın turizmden aldığı payı daha da artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Savatra’da her gün yeni bir eser gün yüzüne çıkıyor ve bu eserler arkeologlar tarafından inceleniyor. Son olarak yeni bir adak taşı ortaya çıkarıldı. Yine mozaikler, mezarlar ve yazıtlar da çıkıyor. Bu eserlerin çok daha fazla insan tarafından görülmesi ve buraya gelen ziyaretçilerin ağırlanması amacıyla bir karşılama merkezi projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu amaçla da başladığımız uygulama projelerimiz tamamlanmak üzere.

Savatra Karşılama Merkezi tamamlandığında Savatra’yı gezmeye gelen ziyaretçileri hem en güzel şekilde ağırlayacağız hem de ayrıntılı bir şekilde bilgilendireceğiz.”

Tarih ve doğal güzelliğin buluştuğu mekan; Obruk Hanı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Karatay Belediye Meclisi Üyeleri, Savatra Antik Kenti’ndeki incelemelerin ardından Obruk Hanı’na geçtiler.

Başkan Hasan Kılca ile belediye meclis üyeleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından, iç tefrişatı ve çevre düzenlemelerinin sürdüğü tarihi Obruk Hanı’nda da incelemelerde bulundular. Hasan Kılca, belediye meclisi üyelerine; Selçuklular tarafından 800 yıl önce inşa edilen Obruk Hanı’nın yanı sıra içerisinde su bulunan 180 metre genişliği ve 145 metre derinliğiyle görenleri etkileyen doğa harikası Kızören Obruğu’nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Burayı çok güzel bir yaşam merkezi haline getiriyoruz

Kapadokya’ya yolculuk edenlerin ve turist kafilelerinin en çok uğradığı bölgede Karatay Belediyesi olarak başlattıkları restorasyonun tamamlandığını, hanın iç tefrişatı ve bölgenin çevre düzenleme çalışmalarında ise sona gelindiğinin altını çizen Kılca, Obruk Hanı ve Kızören Obruğu’nun yakın bir gelecekte bölge için önemli bir mekan haline geleceğini vurguladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Karatay belediyesi olarak ilçemizde ecdadımıza, tarihimize ve eserlerimize sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda da uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız tarihi Obruk Hanı ve Kızören Obruğu’nun olduğu bölgedeyiz. Burası Selçuklular döneminde inşa edilmiş 800 yıllık bir han. Çok ciddi bir turist Obruk Hanı’nı görmeye geliyordu. Ancak tabii ki geçen zaman içinde de yıkılmak üzere olan bu hanın yeninden ayağa kaldırılması amacıyla belediye olarak buranın restorasyonunu gerçekleştiriyoruz ve artık çalışmalarımızda sona geldik. Çok yakın bir dönemde çevre düzenlemesi ve tefrişatıyla birlikte burayı inşallah çok güzel bir yaşam merkezi haline getireceğiz. Bu vesileyle bu projemizde bize destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediyemiz ile Konya Valiliğimize teşekkür ediyorum” dedi.