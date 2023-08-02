Karatay’dan tarihinin en yüksek bütçeli spor yatırımı

BURCU SUNA/KONYA

Karaaslandede Mahallesi’nde yapımına başlanan Karatay Spor Merkezi, 25 bin metrekarelik inşaat alanına sahip. Merkezin içerisinde; 1000 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, profesyonel müsabakalara uygun suni çim saha, tribüne sahip bin 161 metrekarelik kapalı spor salonu, okçuluk salonu, salon sporlarına uygun tesisler, idari ofisler, sporcu ve antrenör odaları, toplantı salonu, masa tenisi ve daha birçok farklı spor alanı bulunacak.

372 milyon TL’lik spor yatırımı

Toplam maliyeti 372 milyon 222 bin TL olacak Karatay Spor Merkezi’nin temel atma töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak özellikle gençlere büyük değer verdiklerini söyledi. Aynı anlayış ve hassasiyetle hizmet zincirlerine önemli bir halkayı daha eklediklerini dile getiren Hasan Kılca, temelini attıkları Karatay Spor Merkezi yatırımının belediye tarihinin en büyük bütçeli projesi olduğunu aktardı.

Kılca sözlerine şöyle devam etti: “372 milyon liralık maliyetiyle, belediye tarihimizin en yüksek bütçeli projesi olan Karatay Spor Merkezi’mizin temelini hep birlikte atıyoruz. Burası; Karaaslandede, Karaaslan Üzümcü, Çatalhüyük, Selimsultan, Elmacı, Çataltömek, Karakulak, İstiklal, Saracoğlu ve Erler gibi 10-11 mahallemiz başta olmak üzere Meram ve daha birçok bölgeye hizmet verecek bir projemiz. İlçemize ve gençlerimize hayırlı olsun. Gençlerimiz, bu sayede modern tasarıma ve geniş imkanlara sahip çok güzel bir merkeze daha kavuşmuş olacaklar. Spor merkezimizin ilçemiz sporuna önemli katkılar sunacağına ve geleceğin yeni yıldızların keşfedileceği bir mekan olacağına inanıyorum. 25 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip Karatay Spor Merkezimizde; 1000 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, profesyonel müsabakalara uygun suni çim saha, 1161 metrekarelik kapalı spor salonu, Taekwondo, Kickboks, Karate, Jimnastik, Masa Tenisi, Güreş, Fitness, Satranç, Okçuluk, Squash, Eskrim ve Halter Salonu ile salon sporlarına uygun daha birçok alanlar, tribün, idari ofisler, sporcu ve antrenör odaları ile toplantı salonu bulunacak. Karatay, dün olduğu gibi bugün de yarın da sporun, sporcunun yanında olmaya ve ülkemiz için başarılı, milli manevi değerlerine bağlı sporcular yetiştirmeye devam edecektir. Şehrimiz ve ülkemiz; eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerlerle bezenmiş gençlerin omuzlarında yükselecektir.”