Karatay’dan yeşil bir gelecek için uluslararası ortaklık

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Sürdürülebilir ve çevre dostu bir şehir için önemli bir adım atarak GCoM’u imyan Karatay Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı SECAP için de hazırlıklarına resmen başladı. Anlaşmayla Karatay’ın iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik kararlı bir tutum ortaya konarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması amaçlanıyor.

Çevreye duyarlı bir Karatay için farkındalık oluşturulacak

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı sözleşmesi, Karatay’ın iklim değişikliği ile mücadelesine büyük katkı sağlayacak ve çevreye duyarlı bir ilçenin oluşturulmasında önemli bir rol oynayacak. Karatay Belediyesi, GCoM Sözleşmesi ile uluslararası platformda da bir model olmayı hedefliyor. Proje çerçevesinde iklim değişikliği konusunda yerel planların hazırlanması ve izlenmesi için dijital araçlar geliştirilmesi, bunların karşılıklı adaptasyonunun sağlanması ve teknik bilgi aktarımı gerçekleştirilecek.

GCoM ekibi ile toplantı yapıldı

GCoM ekibi ile online toplantı yapan Karatay Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Fuat Özcan; toplantıda Karatay Belediyesi’nin SECAP hazırlıkları kapsamında enerji verimliliğini artırmak, karbon salınımını azaltmak ve yenilenebilir enerji projelerine ağırlık vermek gibi hedefler belirlendiğini aktardı.

“Karatay’ın geleceği için önemli bir imza attık”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sürdürülebilir gelecek için örnek bir iş birliğine imza attıklarını vurgulayarak bu önemli adımın Karatay’ın geleceği için dönüm noktası olduğunu belirtti.

Başkan Hasan Kılca, GCoM Sözleşmesi’nin Karatay için sağladığı fırsatların altını çizerek; “Karatay Belediyesi olarak, ilçemizi daha yaşanabilir ve sürdürülebilir hale getirmek için büyük bir adım attık. GCoM Sözleşmesi, iklim değişikliği ile mücadelede global bir iş birliğinin parçası olmamızı sağlıyor. Bu kapsamda hazırlayacağımız SECAP ile enerji tüketimini azaltacak, yenilenebilir enerji kaynaklarını arttıracak, karbon salınımını azaltacak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek çevre dostu projeler hayata geçireceğiz. İlçemize kazandırdığımız Güneş Enerji Santrallerimiz, GES’li Pazar Marketlerimiz ve çevreci birçok yatırımımız bu amacımıza örnek olan çalışmalarımızdan. Bu anlaşma, uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim paylaşımını da mümkün kılacak. Diğer belediyelerle iş birliği yaparak daha etkili ve yenilikçi çözümler geliştirebileceğiz. Karatay’ın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için SECAP

hazırlıklarına hızla başladık. Amacımız, çocuklarımıza ve gelecek nesillere daha yeşil, daha temiz bir Karatay bırakmak” ifadelerini kullandı.