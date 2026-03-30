Karatay’ın sağlık altyapısı güçleniyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Karatay Belediyesi, “yerinde hizmet” anlayışıyla ilçenin dört bir yanındaki yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda kazandırılan modern aile sağlığı merkezi, vatandaşların sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin şekilde ulaşmasına katkı sağlayacak.

32 milyon liralık güncel yatırım değeriyle hayata geçirilen aile sağlığı merkezi, yaklaşık 450 metrekare kapalı alanda hizmet verecek. Toplam 19 bölümden oluşan merkezde; 6 aile hekimi, 6 aile sağlığı elemanı, 3 yardımcı sağlık personeli ve 2 hizmet personeli görev yapacak.

Merkez, yalnızca bir sağlık tesisi olmanın ötesinde, çevresinde Karatay Belediyesi tarafından gerçekleştirilen düzenlemelerle birlikte daha işlevsel bir yapıya kavuşturuldu. Açık otopark, sokak parkı, çocuk oyun grupları ve 50 farklı türde bitkiyle gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla bölgeye değer katıldı.

“Doğru planlama kalıcı eser”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılan yatırımların vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan artırmayı hedeflediğini belirterek yeni merkezin hayırlı olmasını diledi.

Yerel yönetim olarak önceliklerinin vatandaşların temel hizmetlere hızlı ve yerinde ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Hasan Kılca, açılışı yapılan merkezin mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına modern bir çözüm sunacağını ifade etti. Aile sağlığı merkezinin teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Kılca, projenin 32 milyon TL yatırım değeriyle tamamlandığını ve 450 metrekare kapalı alanda hizmet vereceğini kaydetti. Projenin yalnızca bir bina inşasından ibaret olmadığını vurgulayan Kılca; peyzaj düzenlemeleri, otopark alanı, sokak parkı ve çocuk oyun gruplarıyla birlikte bütüncül bir çevre düzenlemesi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Belediyecilik anlayışlarını “doğru planlama ve kalıcı eser” ilkeleri üzerine inşa ettiklerini belirten Başkan Kılca, bir mahallenin güçlenmesinin eğitim, spor ve sosyal donatıların birlikte sunulmasıyla mümkün olduğunu dile getirdi. Erenler Mahallesi’ne daha önce kazandırılan Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu, semt pazarı ve spor alanlarını hatırlatan Kılca, sağlık merkezinin bu hizmet zincirinin önemli bir halkası olduğunu söyledi.

Hasan Kılca, Karatay’ın her geçen gün geliştiğini vurgulayarak, “Kentsel dönüşümden sosyal donatı alanlarına, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda yatırımlarımız sürüyor. Bu tür hizmetler sadece bina yapmakla değil, çevresiyle birlikte anlam kazanıyor. Sağlık merkezleri, birinci basamak hizmetlerle hastanelerin yükünü de azaltacak.” dedi.

Kamu kurumları ve toplumsal dayanışmanın önemine de değinen Başkan Kılca, yatırımın hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve hayırsever Ahmet Yaşar Eşmekaya’ya teşekkür etti. Hasan Kılca, merkezin Konya ve Karatay için hayırlı olmasını temenni etti.

“20 bin kişiye hizmet veriyoruz”

Karatay Ahmet Yaşar Eşmekaya Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan doktorlar adına konuşan Dr. Gürhan Civcik, yeni hizmet binasının hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verdiklerini ifade eden Civcik, merkezin 6 aile hekimi dahil toplam 17 personelle hizmet sunduğunu belirtti. ‘Eski hizmet binamız fiziki şartlar bakımından yetersizdi. Yeni merkezimizle birlikte hem daha uygun bir çalışma ortamına kavuştuk hem de hastalarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesi önemli ölçüde arttı’ diyen Civcik, modern imkanların sağlık çalışanlarının motivasyonunu da artırdığını vurguladı.

“İnsanı merkeze alan bir hizmet anlayışı”

Hayırsever Ahmet Yaşar Eşmekaya ise merkezin yalnızca bir bina yatırımı olmadığını, insan odaklı bir hizmet anlayışının ürünü olduğunu ifade etti.

“Buradan şifa bulan her vatandaşımızın duası, bu merkezin en kıymetli kazanımı olacaktır.” diyen Hayırsever Eşmekaya, bu yatırımın insanların hayatına dokunan bir hizmet kapısı olduğunu dile getirdi. Eşmekaya, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

“Temel hedefimiz koruyucu sağlık hizmetleri”

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, sağlık hizmetlerinde koruyucu yaklaşımın giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, açılışı yapılan merkezin bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin son 22 yılda sağlık alanında önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Yavuz, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde ulaşılan seviyenin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Yavuz, “Temel hedefimiz, tedavi edici hekimliğin yanı sıra hastalıkların oluşmasını engelleyen koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmaktır. Vatandaşımıza henüz hastalanmadan ulaşıp, sağlıklı yaşam standartlarını mahalle bazında yükseltiyoruz.” dedi.

Karatay Belediyesi’nin sağlık yatırımlarına verdiği desteğe de değinen Yusuf Yavuz, yerel yönetimlerin bu alandaki katkılarının önemine dikkat çekerek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Yavuz, hayırsever Ahmet Yaşar Eşmekaya’ya da şükranlarını sundu.

“Sağlık yatırımlarında Türkiye’ye örnek oluyoruz”

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Konya’nın kamu, yerel yönetimler ve hayırsever iş birliğiyle Türkiye’ye model olduğunu vurguladı.

Konya’nın her alanda olduğu gibi sağlık yatırımlarında da örnek bir dayanışma sergilediğini belirten Koru, bu birlikteliğin şehre kazandırılan her projede açıkça görüldüğünü ifade etti. Açılışı yapılan merkezin mahalle sakinleri için önemli bir sağlık hizmeti sunacağını belirten Koru, tesisin vatandaşlar için şifa kaynağı olacağını ifade etti.

Ahmet Murat Koru, projeye katkı sağlayan hayırsever Ahmet Yaşar Eşmekaya ve ailesine Karatay Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

“Türkiye sağlıkta önemli bir seviyeye ulaştı”

AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Konya’nın sağlık yatırımlarında Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, bu başarının temelinde merkezi hükümet, yerel yönetimler ve hayırseverlerin birlikte hareket etmesi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Ekici, şehir hastanelerinin bu dönüşümün en önemli parçalarından biri olduğunu söyledi. Ülke genelinde 25 şehir hastanesinin hizmet verdiğini, 11’inin yapımının sürdüğünü ve 5’inin ise proje aşamasında olduğunu aktaran Ekici, modern ve konforlu sağlık hizmetlerinin vatandaşlara sunulduğunu vurguladı.

Konya’nın sağlık altyapısı açısından Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade eden Hasan Ekici, “Türkiye genelinde 10 bin kişiye düşen yatak sayısı yaklaşık 30 iken, Konya’da bu rakam 39 seviyelerinde. Bu da şehrimizin sağlık alanındaki güçlü konumunu gösteriyor.” dedi.

Ekici, hayırsever Ahmet Yaşar Eşmekaya ve ailesine, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya, Konya İl Sağlık Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

“Sağlık hizmetleri devletin temel görevlerindendir”

Son olarak konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, devletin temel görevlerinin başında vatandaşlara kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmanın geldiğini vurguladı.

Sağlık alanında son yıllarda önemli yatırımlar hayata geçirildiğini belirten Vali Akın, vatandaşlara konforlu fiziki mekanlarda nitelikli hizmet sunulması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda yeni sağlık tesislerinin hizmete kazandırıldığını kaydeden Akın, sağlık hizmetlerinde yalnızca tedavi edici değil, önleyici ve koruyucu yaklaşımın da ön planda tutulduğunu dile getirdi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çeken Vali İbrahim Akın, aile sağlığı merkezlerinin vatandaşların sağlık hizmetlerine erken ve kolay erişimini sağladığını belirtti. Konya genelinde kamu kurumları, yerel yönetimler ve hayırseverlerin iş birliğiyle sağlık yatırımlarının artarak devam ettiğini ifade eden Vali Akın, neredeyse her ay yeni bir sağlık tesisinin hizmete alındığını söyledi.

Merkezde görev yapacak sağlık personelinin daha modern şartlarda hizmet vereceğini belirten Vali Akın, vatandaşların da daha konforlu ortamlarda sağlık hizmeti alacağını ifade etti. Projenin yalnızca bir sağlık tesisi olarak değil, çevresinde gerçekleştirilen peyzaj düzenlemeleriyle birlikte bütüncül bir hizmet alanı olarak planlandığını vurguladı. Yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen hayırsever Ahmet Yaşar Eşmekaya’ya, Karatay Belediyesi’ne ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür eden Akın, merkezin Karatay’a, Konya’ya ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Merkezin resmi açılışı gerçekleştirildi

Protokol konuşmalarının ardından, yapılan dua sonrasında kurdele kesilerek Ahmet Yaşar Eşmekaya Aile Sağlığı Merkezi resmen hizmete açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri merkezi gezerek incelemelerde bulundu.

Açılış programına; Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Karatay İlçe Başkan Vekili Faruk Küçükkömürler, Eşmekaya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Güneş, Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş, Karatay İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Çam, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.