Karavan tutkunları Harmancık'ta buluştu

EKONOMİ/BURSA

Bursa’nın turizmden aldığı payı artırmak amacıyla kentin tüm değerlerini en iyi şekilde kullanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğa tutkunlarını da birbirinden farklı etkinliklerde buluşturmaya devam ediyor. İlki 2021 yılında Orhaneli’nde yapılan ve büyük ilgi gören kamp karavan festivali bu yıl da Harmancık’ta gerçekleştirildi. Harmancık'ta düzenlenen Ekolojik Kamp ve Karavan Festivali’ne 15 farklı şehirden 160 karavancı ile 125 doğasever çadır kurarak katıldı. Doğaseverler festival kapsamında yöresel lezzet stantları, sabah sporu, sokak oyunları, atık yönetimi temalı çocuk etkinlikleri, Los Caravanos grubu dinletisi, doğa yürüyüşü, gökyüzü gözlemi, Karagöz ve Hacivat gösterisi, geleneksel okçuluk eğitimi ile keyifli bir hafta sonu geçirdi. Çok sektör paydaşının katkılarıyla düzenlenen festivalde Retrobüs grubu konseri ile coşku tavan yaptı.