Kardemir Çelik’in Van ve Muş’taki GES yatırımlarına Çin’den 18,3 milyon dolarlık kredi

EKONOMİ / İZMİR

Çevreye duyarlı üretim teknolojileri ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye’de elektrik tüketimi ve karbon salımı düşük demir çelik üreticilerinden biri olarak öne çıkan Kardemir Çelik, Van ve Muş’ta hayata geçireceği 18,3 milyon dolarlık GES yatırımlarının finansmanı için Çin Halk Cumhuriyeti’nin devlet kredi sigorta şirketi SİNOSURE’dan kredi kullanım onayı aldı.

110 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin 111’inci, Ege Bölgesi’nin ise 9’uncu büyük sanayi kuruluşu olan Kardemir Çelik, sürdürülebilir üretim ve enerji verimliliği odağındaki yatırımlarına yenilerini ekliyor. Şirket, halka arz izahnamesinde de yer alan, Muş Bulanık’ta 9,5 MW GES ve Van Özalp Dibekli’de 23,50 MW GES yatırımları için toplam 18 milyon 275 bin dolar tutarındaki Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinin finansmanına ilişkin önemli bir aşamayı tamamladı.

Projelerin finansmanı kapsamında 29 Eylül 2026 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin devlet kredi sigorta şirketi SİNOSURE’dan kredi kullanımına yönelik onay alındı. Yaklaşık yedi ay içinde tamamlanarak devreye alınması planlanan GES yatırımlarla Kardemir Çelik’in toplam elektrik tüketiminin yüzde 10’unun söz konusu yenilenebilir enerji santrallerinden karşılanması hedefleniyor.

“Enerji dönüşümünü rekabet gücümüzün önemli bir parçası olarak görüyoruz”

Enerji yatırımlarının sürdürülebilir üretim ve uluslararası rekabet gücü açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “Enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösterirken, üretimimizin çevresel etkisini ve enerji maliyetlerimizi birlikte azaltmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bugün 19,7 MW’lık RES ve 4 MW’lık GES santralimizin yanı sıra atık ısıyı geri kazanarak 1 MW elektrik üreten ORC sistemimizle yenilenebilir ve geri kazanıma dayalı enerji üretim gücümüzü 24,7 MW seviyesine ulaştırdık. Şimdi bu kapasiteyi yeni yatırımlarla çok daha ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Bakırel, planlanan yatırımlara ilişkin olarak, “Demir çelik sektörünün geleceğinde enerji verimliliğinin, düşük karbonlu üretimin ve yenilenebilir enerji kullanımının giderek daha belirleyici olacağına inanıyoruz. Bu nedenle enerji dönüşümün, uzun vadeli rekabet gücümüzün de önemli bir parçası olarak görüyoruz. Çevreye duyarlı üretim teknolojilerine, yenilenebilir enerjiye ve enerji geri kazanım sistemlerine yaptığımız yatırımlarla bir taraftan maliyet yapımızı güçlendirirken diğer taraftan uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğimizi destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde GES, RES ve atık ısı geri kazanım projelerimizle toplam kurulu gücümüzü 71,9 MW seviyesine çıkarmayı planlıyoruz. Bu kapsamda Muş Bulanık ve Van Özalp Dibekli GES yatırımlarımızın yanı sıra İzmir Hacı Ömerli’de 1,60 MW GES ve 3,60 MW RES, Bozyaka RES projemiz kapsamında ise 9 MW büyüklüğünde hibrit GES yatırımını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Van ve Muş’taki projelerimizin tamamının devreye alınmasıyla toplam elektrik tüketimimizin yüzde 10’unu bu yenilenebilir enerji santrallerinden karşılamayı hedefliyoruz” diye konuştu.