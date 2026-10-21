KARDEMİR, TEKNOFEST ekiplerini ağırladı

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Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2026, gençlerin yenilikçi fikirlerini projelere dönüştürdüğü ve mühendislik yetkinliklerini ortaya koyduğu önemli bir platform oldu. Türkiye’nin sanayileşme yolculuğunda öncü bir rol üstlenen KARDEMİR, gençlerin bilimsel ve teknolojik çalışmalarına verdiği destekle akademik bilgi birikimini sanayi deneyimiyle buluşturdu.

Gençlerin teknoloji projeleri KARDEMİR’de tanıtıldı

TEKNOFEST 2026 yarışmalarına katılan ve projelerine KARDEMİR A.Ş. tarafından sponsorluk desteği sağlanan Karabük Üniversitesi öğrencileri, yapay zekâ, elektronik harp, otonom sistemler ve çip tasarımı gibi farklı teknoloji alanlarında geliştirdikleri projeleri KARDEMİR yöneticilerine ve çalışanlarına tanıttı. Üniversite ekibinin TEKNOFEST 2026’nın Hyperloop kategorisinde elde ettiği Türkiye ikinciliği de öğrencilerin mühendislik alanındaki başarıları arasında öne çıktı.

Proje sunumlarının ardından düzenlenen teknik gezi kapsamında öğrenciler, Kok Fırınları, Çelikhane, Çubuk Kangal Haddehanesi ve Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi’ni ziyaret ederek demir-çelik üretiminin farklı aşamalarını yerinde gözlemledi. Gençler, akademik eğitimleri sırasında edindikleri teorik bilgilerin üretim süreçlerindeki uygulamalarını inceleme ve mühendislik faaliyetlerini yakından tanıma imkânı elde etti.