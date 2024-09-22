Karel Demir Tel, demir çelik sektöründeki Ar-Ge Merkezleri arasında 8. oldu

İZMİR / EKONOMİ

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını iş stratejilerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini belirten Karel Demir Tel Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç Bakırel, “Hızla değişen rekabet ortamında bir adım daha öne çıkmak, rakiplerimizden ayrışmak için 2016 yılında Ar-Ge Merkezimizi kurduk. Ar-Ge çalışmalarımız ve yatırımlarımız ile ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve sistemlerimizin kalitesini sürekli iyileştirmeye odaklıyız. Bahçe çiti ve hasır çit teli çözümleri sunarak ithalatın azaltılmasına katkı sağladığımız Estenet markamız bu çalışmalarımıza en büyük örneklerden biri. Bugüne kadar önemli çalışmalara imza atmaya devam ederken, başarımızı geçtiğimiz yıldan beri Türkiye Ar-Ge Araştırması'nda yer alarak tescilliyoruz. Araştırmada demir çelik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin Ar-Ge merkezleri arasında 8’inci sırada yer almanın gururunu yaşıyoruz. 2024 yılında Ar-Ge’ye ayırdığımız payı yükselterek çalışmalarımızı ileri taşımayı hedefliyoruz. Bu sayede ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü artırarak ülkemize sağladığımız katkıyı daha da büyütmek istiyoruz” dedi.