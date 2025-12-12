Karel Tel, TURQUALITY ile küresel büyüme yolcuğuna ivme katmayı hedefliyor

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin ve Ege Bölgesi’nin önde gelen şirketlerinden Karel Tel, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY Marka Destek programı kapsamına girdi. Belirli kriterleri karşılayan markaların kabul edildiği seçkin program, Karel Tel’in küresel marka kimliğini güçlendirmesi ve ihracat kapasitesini artırması açısından stratejik bir kaldıraç niteliği taşıyor. Şirket, TURQUALITY Marka desteği ile küresel marka yolculuğunu hızlandıracak.

“Küresel hedeflerimize devlet desteği ile yürüyeceğiz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Karel Tel Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç Bakırel, “Karel Tel olarak üretimdeki gücümüzü, teknoloji yatırımlarımızı, Ar-Ge faaliyetlerimizi ve sürdürülebilir üretim vizyonumuzu markalaşma yolculuğumuzla entegre ettik. TURQUALITY Marka Destek Programı’na kabul edilmemiz, bu uzun soluklu dönüşümün ulusal ölçekte tescili oldu. Bu programa kabul edilmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Bu başarı bir tesadüf değil; vizyonumuza olan inancın ve istikrarlı büyüme stratejimizin sonucu. Artık önümüzde, küresel hedeflerimize devlet desteğiyle yürüyeceğimiz stratejik bir yol haritası bulunmakta. Bu adımın, sürdürülebilir büyümemizi destekleyen önemli bir kaldıraç olduğuna inanıyorum. Programın sağlayacağı kurumsal, finansal ve stratejik katkı ile global marka bilinirliğimizi artıracak, daha geniş pazarlara erişecek ve uluslararası rekabet gücümüzü daha da pekiştireceğiz. Bunu yaparken pazarlama, Ar-Ge, dijital dönüşüm, süreç yönetimi ve uluslararası organizasyon yapımızı daha da ileri taşıyacağız” dedi.

90’dan fazla ülkeye ihracat

İzmir Aliağa’da 70 bin m2 alan üzerine kurulu son teknolojilerle donatılmış tesisinde yılda 120 bin tonu aşan üretim kapasitesine sahip olan Karel Tel, ulusal ve uluslararası müşterileri için galvanizli tel, çelik hasır, nervürlü çubuk, punta kaynaklı tel (Estenet), zırh teli, yağlı balya teli, tavlı tel, dikenli tel ve PVC kaplı tel üretiyor. Başta Avrupa, Amerika ve Ortadoğu olmak üzere 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, yenilikçi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir üretim anlayışıyla hareket ediyor.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını iş stratejilerinin önemli bir parçası olarak gören Karel Tel, 2016 yılında kurulan Ar-Ge Merkezi ile yenilikçi ürünler, yüksek kalite standartları ve yerli üretim çözümlerine odaklanıyor. Bahçe çiti ve hasır çit teli çözümleri sunan Estenet markasıyla ithalatın azaltılmasına katkı sağlayan önemli çalışmalara imza atıyor.