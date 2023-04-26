Karınca, Avrupa’da ihracat atağı başlattı

Eray ŞEN



ADANA - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) Karınca Tekstil ve Toros Kumaş olarak faaliyet gösterdiklerini ifade eden Altınöz, “Geçen yıl 24 ülkeye ihracat yapıyorduk, bu sene bunu 27 ülkeye taşıdık, Almanya, Danimarka ve Portekiz’e de ihracata başladık” dedi. Avrupa pazarında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan değişimi değerlendiren Altinöz, şu yorumu yaptı:

“Schengen bölgesinde enerji krizi, enflasyon gibi pek alışık olmadıkları sebeplerle siparişler küçüldü. Önceden 100 bin metre üzerinden fiyat alınırken, rakam 20 bin metreye düşünce Çin o siparişi almamaya başladı. Bizim gibi firmalar için bir alan açılmış oldu, psikolojik olarak avantajlı konuma geldik. Esas elimizi güçlendiren Avrupa’da üretimin durması oldu. İtalya ve İspanya durdu. İtalya’da doğalgazla çalışan boyahaneler hala kapalı. Bu ortamı değerlendirdik.”

Üretimlerinin yüzde 90’ının doğrudan ve dolaylı olarak ihracata gittiğini açıklayan Altınöz, dış pazardaki gelişmelere bağlı olarak pazarlama ekibini de genişlettiklerini açıkladı. Altınöz, “İlk etapta üçü Rusça, üçü İngilizce bilen ve tamamı kadınlardan oluşan 6 kişilik ekip kurduk, sonra dokuz kişiye çıkardık. Geçen yıl 21 fuara katıldık. Aynı haftada üç-dört fuara katıldığımız dönemler oldu. Ekibimizin çoğalmasının bir faydasını da böyle gördük” diye konuştu.

“Yetenek sermayemizi global pazara hazır hale getiriyoruz”

Global pazardaki hedeflerini anlatırken “Yetenek sermayemizi de buna hazır hale getiriyoruz” diyen Altınöz, şöyle devam etti:

“Daha önce bizimle danışman olarak çalışan İtalyan tekstil mühendisi-tasarımcı Dario Arduini, Ür-Ge Müdürü olarak şirketimizde işe başladı. Genç tasarımcılarımızı İtalyan bakışı ile yetiştirmek istiyoruz. Şu anda 9 Ar-Ge elemanımız, toplam 86 çalışanımız var. Hedefimiz Avrupa’da büyümek ve bu potansiyelimiz var. Geçen yıl 1.800 yeni müşteri ile kontak kurduk, yarısından fazlası Schengen bölgesinde. Yüzde 10’unu müşteri haline getirmeyi başarırsak önemli bir başarı olur. Ziyaret planlarımızı yaptık. Avrupa bizim açımızdan bir atılım senesi olacak.”

Rusça konuşan ülkeler pazarında ise özellikle Rusya’nın önemli olduğunun altını çizen Altınöz, “Buradaki büyük alıcıların adetlerini artıracağı bir dönem olduğunu görüyoruz ve bu durum siparişlere de yansıyor. Rusya’ya ihracatımız önceki döneme göre daha fazla” bilgisini verdi.

“GES’i kurduk, karbon ayak izi doğrulama sertifikası aldık”

Güneş enerjisi (GES) yatırımlarını tamamladıklarını açıklayan Altınöz, “Karınca’da 602 KW, Toros’ta 620 KW olmak üzere toplam 1.2 MW’lık kurulum yaptık. Karınca’da ihtiyacın iki katı elektrik üretiyoruz, fazlasını satıyoruz. Toros’ta ise kullanılan enerjinin yüzde 30’unu GES’ten sağlıyoruz. Bu arada ‘karbon ayak izi doğrulama sertifikamızı’ aldık; 37 ton karbon salınımımız varken, GES ile birlikte 21 tonunu düşürmüş olduk. İlk yıldaki eylem planımız 16 tona düştü, bundan sonra ‘karbon nötr’e doğru gidecek” dedi.