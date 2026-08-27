Karlıbel, “Ordu için imar, lojistik merkez, yat limanı ve fuar alanı şart”

Ordu’nun ekonomik kapasitesini ortaya çıkarmak için Ordu Üniversitesi ile çalışma yürüttüklerini belirten Karlıbel, “Seçildiğimizden bugüne önce Ordu’yu ne yapacağız diye çalışma içindeyiz. Çünkü bizim hiçbir verimiz yok. Ordu ne üretiyor yok, ne tüketiyor yok, hiçbir şey yok. Bunları ölçmek için üniversiteyle iş birliği yaptık. Bir tür Ordu’nun kapasite raporu çıkarıyoruz. Atıl kapasitemiz nedir, hangi konularda yatırıma ihtiyacımız var, bunları çıkarıyoruz” diye konuştu.

Altınordu’da dört yıldır imar planı sorunuyla mücadele edildiğini söyleyen Karlıbel, bunun yatırımın önündeki en önemli engellerden biri olduğunu belirterek “Şehrin imarla büyümesi gerekiyor. Ordu’nun dört senedir imar planı iptal ediliyor. Altınordu ilçesinde dört yıldır imarla mücadele ediyoruz. İmar yoksa sanayi alanı yoktur, imar yoksa ticaret alanı yoktur. Müteahhitlerimiz kan ağlıyor. Adamlar üretim yapıyor, iskanını alıp satamıyor, inşaatına başlayamıyor” diye konuştu.

“Doğal gaz için yalvarıyoruz”

8-9 yıldır bekleyen karma OSB’nin ihalesinin yapıldığını aktaran Karlıbel, yaklaşık 100 parsel bulunan alanda 60 parselin şubat-mart aylarında satışa sunulacağını söyledi. Karlıbel, farklı sektörlerden yatırımcılara 20 parselin satıldığını söyledi. OSB’nin en büyük ihtiyacının doğal gaz olduğunu vurgulayan Karlıbel, bir yılı aşkın süredir bu konuda girişimlerde bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bizim en büyük ihtiyacımız organize sanayinin şu anda doğal gazla buluşması. Belki de Türkiye’de doğal gazı olmayan, gelip gelmeyeceği şüpheli tek organize sanayi biziz. Bu ülkede herhalde Ticaret Odası Başkanı’nın organize sanayimize doğal gaz getirin diye yalvardığı tek yer Ordu’dur. Bir yıldan fazla doğal gaz getirmeye çalışıyoruz.”

Kentte iş birliği eksikliği bulunduğunu da söyleyen Karlıbel, Ordu’nun şehir içindeki lojistik hareketliliğinin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Ordu, Fatsa ve Ünye’ye ortak hizmet verecek bir lojistik merkez önerdiklerini söyleyen Karlıbel, “Şehrin hemen girişinde, otobanın üzerinde hem Ordu’ya, Fatsa’ya, Ünye’ye ortak olarak hizmet edecek bir lojistik merkeze ihtiyacımız var. Kargocular, ambarcılar, taşımacılar orada olsun. Bunları şehrin içinden uzak tutalım. Hemen bitişiğinde hal olsun. Hal binaları şehrin dışında kalsın. O zaman onlar da daha rahat çalışıyorlar. Böylece o lojistik merkez şehri rahatlatacak ama bunu da bekliyoruz.” dedi.

Ordu yat turizminin merkezi olabilir

Açıklamasında Ordu’nun turizm potansiyelinin de yeterince değerlendirilemediğini öne süren Karlıbel, özellikle yat limanı ve konaklama kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade ederek “Ordu niçin bir yat turizminin merkezi olmasın? Niye Ordu’da bir yat limanı olmasın? Biz yat limanı gelsin bize diye seçildiğimizden beri yalvarıyoruz” dedi. Kentin Doğu Karadeniz turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Karlıbel, “Doğu Karadeniz’de turizm pastasında Trabzon ve Rize’den sonra üçüncü sıradayız. Turizme en hazır şehiriz biz” ifadelerini kullandı.

Perşembe ve Gülyalı’nın kıyı turizmi, Kabadüz’ün ise dağ turizmi açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karlıbel, “İmar olursa, yatırımcı gelir. Beş kişi ortak olur, bir otel yapar” diye konuştu. Karlıbel, Çambaşı’ndaki turizm yatırımlarının da yol sorunu nedeniyle yeterince değerlendirilemediğini savundu.

TSO Başkanı Karlıbel, Ordu’nun bir diğer önemli ihtiyacının fuar alanı olduğunu belirterek, yerli yatırımcıların projeye hazır olduğunu belirterek yatırım için gösterdikleri alanın kullanım hakkının kendilerine verilm