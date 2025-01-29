Karnavalda mısır nişastasından poşetler kullanılacak

Eray ŞEN/ADANA

Nisan ayında 13’üncüsü yapılacak Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Türkiye’de sürdürülebilirlik raporu çıkaran ilk etkinlik oldu. Karnavalın Sürdürülebilirlik Raporu, Dedeman Otel’de yapılan toplantıda tanıtıldı. Toplantıya Karnaval Direktörü İlhami Günsel, Karnaval Sürdürülebilirlik Koordinatörü Prof. Dr. Canan Madran ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanı Elif Özkul Gökmen katıldı.

Karnaval Direktörü İlhami Günsel yaptığı konuşmada; Portakal Çiçeği Karnavalı’nın gerek sayısal katılım, gerek etkinliklerin niteliği ve sayısı açısından Türkiye’de benzeri olmadığını söyledi. Karnavalın geçen yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür Yolu Festivali kapsamına alındığını hatırlatan Günsel, “Bakanlığın açıklamasına göre; geçen yıl yaptıkları 16 tane Kültür Yolu Festivali arasında en yüksek dönüşü aldıkları etkinlik Adana Portakal Çiçeği Karnavalı oldu” dedi.

Yaptıkları yeniliklere değinen Günsel, “Portakal Çiçeği Karnavalı, Türkiye’de sürdürülebilirlik raporu çıkaran ilk etkinlik oldu. Bizim dışımızda da sürdürülebilir etkinlik yapan organizasyonlar var fakat yaptığı işi raporlayan ilk etkinlik Portakal Çiçeği Karnavalı” diye konuştu. Sürdürülebilirlik konusunda üç sene önce küçük bir ekiple başladıkları teorik çalışmaları geçen yıl karnavalda kısmen uyguladıklarını belirten Günsel, şöyle devam etti:

“Atatürk Parkı Karnaval Yerleşkesinde tek kullanımlı plastik malzemeleri kullanmadan bir çalışma yaptık, ayrıca plastik ambalajda hiç içecek görmediniz, bütün içecekler cam veya teneke kutudaydı. Bu yıl biraz daha konuyu ilerletiyoruz. Yine bir Adana firmasının ürettiği hammaddelerden yola çıkarak, mısır nişastasından yapılmış ve doğayla buluştuğunda üç-altı ay arasında kendisi bizzat gübre haline gelen bir malzeme ile ambalajlar kullanacağız.”

Sürdürülebilirlik adına yapılan çalışmalar ile farkındalık yaratmak istediklerine dikkat çeken İlhami Günsel, “Daha iyi, daha ekolojik bir karnaval, daha ekolojik bir yaşam mümkün. Bunu hep beraber Türkiye’ye ve dünyaya gösterelim. Bu alışkanlıklarımızı kendi hayatımıza geçirelim” diye konuştu.

Bu yıl karnaval kapsamında, ekolojik etkilerin yanı sıra; ekonomik ve sosyal etkileri öne çıkaran, daha adil paylaşım sağlayan, birlikte eğlenebilmeyi gösteren çalışmalar olacağını ifade eden Günsel, “Adana’nın toplumsal ve sanat gücünü tüm Türkiye ve dünyaya göstereceğimiz güzel etkinlikler var. İlk defa bazı dijital şovlar, ışık gösterileri ve yapay zeka etkinlikleri planlıyoruz. Dünyanın değişen yüzüne karnavalı geliştirerek uydurmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Atatürk Parkı’nda Yeşil Sığınak Projesi

Bu yıl Avrupa Birliği projeleri kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Yeşil Sığınak Projesi hayata geçirilecek. Proje, Adana’nın en önemli yeşil alanlarından olan Atatürk Parkı’nın korunarak geleceğe taşınmasını ve sürdürülebilir bir yaşam alanı olarak yeniden şekillendirilmesini amaçlıyor. Yeşil Sığınak noktası, sadece doğaya saygılı çözümleriyle yeşil bir alan yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda Adana’nın sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir simgesi olacak. Doğal yaşamı destekleyen altyapılar, yenilenebilir enerji kullanımı ve çevre dostu tasarımlar bu noktada hayat bulacak. Adana’nın doğayla uyum içinde nasıl gelişeceğini tüm dünyaya gösterecek.