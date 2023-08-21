Karsan’dan Karabük Belediyesi’ne 50 adet Jest

KOCAELİ

“Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma” vizyonuyla hareket eden Karsan, Türkiye’deki yerel yönetimlerin filolarını gelişmiş modelleriyle yenilemelerine destek sağlıyor. Bu kapsamda bir ihalenin daha teslimat sürecini tamamlayan Karsan, Karabük’e 50 adet Jest minibüsünü teslim etti.

100. Yıl Kültür Merkezi garajında düzenlenen teslimat törenine, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İlçe Belediye Başkanları, Karsan Otomotiv Bölge Satış Müdürü Fırat Acar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Teslimat töreninde konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Karabük’te en iyi ve en verimli ulaşımı hizmete aldık. Sizlerin layık olduğu hizmet sizlere sunulacak. Bizim görevimiz bu. Karabük’ün çehresi yapacağımız açılışlarla değişecek. Bu araçları Karabük Belediyesi bütçesiyle aldık” dedi.