Kartal Kavşağı Projesi’nde ihale tamamlandı, 10 ayda bitmesi bekleniyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Büyükşehir’in ulaşım stratejisini “Daha akıllı ve veri odaklı bir sistem oluşturmak, daha güvenli ve erişilebilir bir altyapı oluşturmak ve daha entegre ve sürdürülebilir bir toplu taşıma” şeklinde ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’ne ilişkin yaptığı sunumda yapım ihale sürecinin, 6 firmanın teklifi ile gerçekleştiğini, KDV hariç 865 milyon 524 bin 88 TL'lik en uygun teklifle, Yafa Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin, projenin yapımını üstlendiğini açıkladı.

Büyükkılıç, İLBANK, Dünya Bankası gibi önemli kuruluşların yer aldığı projenin bitirilip ihale sürecinin tamamlanmasını 65 gün gibi bir sürede gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Karayolları Genel Müdürlüğü de dâhil pek çok kurum ve kuruluşun sürece destek verdiğini ve yönlendirme yaptığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, istişare ile bu süreci sonlandırdıklarına işaret etti.

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nin ayrıca altyapı çalışmalarını da büyük bir gayretle gerçekleştirmekte olduklarını paylaşan Büyükkılıç, bu doğrultuda 125 milyon TL’nin üzerinde bir harcama gerçekleştirildiğini açıkladı.

10 ayda tamamlanması planlanıyor

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nin 10 ay gibi bir sürede bitirilmesi planlanıyor. Büyükkılıç’ın paylaştığı bilgilerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ise projenin tamamlandığında kavşak kapasitesinin önemli ölçüde arttırılacağını, yoğun saatlerde oluşan trafik sıkışıklığının azaltılacağını ve ulaşım güvenliğinin güçlendirileceğini belirterek, yakıt tüketimi ve karbon salınımının da azaltılarak çevresel katkı sağlanacağını kaydetti.

Beş yılda kavşaklara yaklaşık 3 milyar TL harcandı

Kent merkezi ve yakın çevresinde 5 yıllık süreçte katlı kavşak ve 85 kilometre yol düzenleme çalışması yaptıklarını söyleyen Büyükkılıç, bu faaliyetlerin mali karşılığını ise yaklaşık 3 milyar TL olarak açıkladı. Merkeze ek olarak kırsal bölgelerde de ulaşım yatırımı yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, 2,6 milyar TL’lik toplam yatırım bedeli ile 2 bin 261 kilometre yol düzenlemesi gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyerek, Büyükşehir’in sıcak asfalt gibi konforlu, güvenli yolları, kırsal mahallelerin hizmetine sunduğunu kaydetti.

Yeni katlı kavşakların maliyeti 2,4 milyar TL

Başkan Büyükkılıç, bu sene itibariyle yeni katlı kavşakların söz konusu olduğunu ifade ederek, Osman Kavuncu Bulvarı-OSB Katlı Kavşağı, Kertmeler Katlı Kavşağı, 15 Temmuz HES Katlı Kavşağı hakkında da bilgiler aktardı. Büyükkılıç, yapımı süren ve yapılacak yeni katlı kavşakların maliyetini ise 2,4 milyar TL olarak ifade ederken, 16 kilometre yol düzenlemesi yapılacağını da sözlerine ekledi.