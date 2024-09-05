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Kartal’da yaya üst geçidinde yenileme çalışması: D-100 kademeli olarak trafiğe kapatılacak

Kartal'da, Esentepe Mahallesi Sanayi Yaya Üst Geçidi yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu yarından itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında her iki yönde kademeli trafiğe kapatılacak.

Haber Merkezi
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Kartal’da yaya üst geçidinde yenileme çalışması: D-100 kademeli olarak trafiğe kapatılacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada, Kartal Esentepe Mahallesi Sanayi Yaya Üst Geçit köprüsünün teknik ömrünü yitirmesi ve deprem riski sebebiyle yapılan yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalar kapsamında D-100 Karayolu, Esentepe Mahallesi mevkiinde 6 Eylül 2024 tarihinden itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne ve Ankara istikametleri kademeli olarak trafiğe kapatılacak. Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahların kullanılması öneriliyor." ifadeleri kullanıldı.

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