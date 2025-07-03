Karton ambalaj sanayicisinin gözü uzak pazarlarda

İZMİR / EKONOMİ

Son yıllarda iç pazarda maliyet kıskacına Avrupa’daki resesyon eklenince zor bir dönem yaşayan karton ambalaj sanayicileri, bu sıkıntıları ABD ve Uzakdoğu pazarlarına yönelerek aşmayı hedefliyor. 5 yıl önce karton ambalaj ihracatında ABD ilk 10 ülke arasında yer almazken geçen yıl ikinci sıraya yükseldi. Trump vergileri sonrası bu pazar daha büyük potansiyel içermeye başladı.

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği bir yandan da Uzakdoğu pazarında arayıştalar. Son olarak geçtiğimiz nisan ayında Japon Komori firmasının Türkiye temsilcisi Aras Grup’un organizasyonu ile 20 kişilik bir heyet Japonya’ya iş gezisi düzenledi.

Tokyo’ya yaptıkları gezinin KASAD’ın Uzak Doğu’ya yaptığı üçüncü gezi olduğunu dile getiren KASAD Başkanı Alican Duran, “Dernek olarak Japonya’ya ilk defa geldik. Ama yıllar önce bir KASAD organizasyonu ile Güney Kore’ye gidilmiş. Bir de önceki dönemde Şanghay’a bir organizasyon gerçekleştirildi. Yani, Japonya seyahati KASAD’ın Uzakdoğu’ya üçüncü organizasyonu. Hem Türk Japon ilişkileri için hem karton ambalajın pekişmesi açısından çok güzel oldu. Komori’nin son teknolojilerini gördük” diye konuştu.

“ABD pazarında 5 yılda çok büyük yol aldık”

Sektörün zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Duran, “Avrupa resesyonda. Ülkemizin ekonomisi de çok iyi değil. Dünyadaki ekonomik kurallar değişmeye başladı ve bu konjonktürde çok bilinmez var. Bilemediğimiz birçok parametre ile karşı karşıyayız ama unutmamak lazım ki her kriz bir fırsattır. Mesela şu anda ABD’nin yüksek tarifeleri Türkiye için şans olabilir. Eğer burada kendi yerimizi bulabilirsek, ihracatta, en azından Avrupa canlanana kadar bu dönemde ABD’de çok ciddi bir ilerleme sağlayabiliriz. ABD çok büyük bir pazar. 5 sene önce ABD ihracat yaptığımız ilk 10 ülke içinde yoktu. Şu anda ikinci sırada. Biraz daha şanslı olur ve daha akıllı işler yapabilirsek çok rahat birinci sıraya çıkabiliriz. O yüzden bizim şu anda bu krizden fırsat çıkararak Uzakdoğu’nun yerine kendimizi karton ambalajda tedarikçi olarak Amerika’ya yerleştirmemiz lazım” dedi.

“Eylülde ABD’ye ziyaret planlıyoruz”

İstanbul İhracatçılar Birliği şemsiyesi altında bir URGE Projesi yürüttüklerini anlatan Alican Duran, “Burada 18 KASAD üyesi var. Bu yılın başında Amerika’dan 6 müşteri ağırladık. Burada toplantılar yaptık, fabrikaları gezdiler. Bazı firmalarımız bunlarla çalışmaya başladılar. Mayıs ayında tekrar bir grup geldi. Eylül ayı gibi de biz ABD’ye bir ziyaret planlıyoruz. Yani şu anda çok hızlı bir şekilde Uzakdoğu’nun iş yaptığı Amerika’ya karton ambalaj satmaya, kendimizi tanıtmaya, duyurmaya çalışıyoruz. Kolay bir iş değil ama başarmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.