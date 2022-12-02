KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kasım ayında ihracatımız 21 milyar 854 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artış oranı yüzde 1.9 oldu. İhracat artış hızının yavaşlamasına rağmen bu ihracat rakamının kasım ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz. Kasım itibariyle on iki aylık ihracatımız ise 253.5 milyar dolara ulaştı” dedi.



“İhracatımızda en yüksek artış oranı yüzde 104.9 ile Rusya oldu”



Zeytinoğlu Rusya ile ihracat artışındaki ivmelenmenin kasımda da devam ettiğini ve kasımda da Rusya’nın ihracatımızda dördüncü sırada yer aldığını söyleyerek, “En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeden en yüksek ihracat artış oranı yüzde 104.9 ile Rusya’ya oldu. Almanya ile yüzde 5.3, ABD ile yüzde 4.6, Irak ile yüzde 7.1 artış olurken İtalya’ya ihracatımızda yüzde 4.3’lük bir gerileme olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.



Zeytinoğlu, İthalattaki artışa dikkat çekti



“Kasım ayında ithalat yüzde 14 artışla 30 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti” diyen Zeytinoğlu, ithalat alt kalemlerine ilişkin değerlendirmesinde, tüketim malları ithalatındaki artışa dikkat çekti, “İthalat alt kalemlerine baktığımızda; hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 11, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 14.9 ve tüketim malları ithalatında yüzde 40.6 oranında artış var. Tüketim malları ithalatındaki artışın çok yüksek olduğunu görüyoruz ve dış ticaret açığının azaltılması noktasında bu kalemde daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.