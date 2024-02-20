'Katar’la ticari ilişkileri geliştirmek stratejik önemde'

İZMİR / EKONOMİ

Katar’la İş Yapmak konulu toplantıya ev sahipliği yapan Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) Başkan Vekili Erkan Karacar, Türkiye ile Katar arasında yakın zamanda imzalanan ticaret anlaşmalarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha attığına değinerek, "Son anlaşmalarla beraber şu anda 2,3 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacminin ve yatırımların daha da artacağına inanıyoruz. Türkiye'den Katar'a ciddi yatırımlar var, 727 Türk firması Katar'da iş yapıyor. 220 Katar şirketi Türkiye'de önemli projelere imza atmış durumda" ifadelerini kullandı.

Günümüzde iş dünyasının sınırlarının giderek genişlediğine dikkat çeken Karacar, “Uluslararası ilişkilerin önemi her zamankinden daha fazla arttı. İhracat yapan veya yapmak isteyen firmalarımız için uluslararası boyutta yeni iş birliği fırsatları ve yeni ticari iş birlikleri için değerlendirilmesi gereken yeni pazarların bilinmesi önemli. Bu bakımdan üyelerimizin uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmek, bu alandaki faaliyetlerini desteklemek, derneğimizin öncelikli hedefleri arasında” diye konuştu.

Katar önemli bir ekonomi aktörü

Katar ekonomisinin geniş bir yelpazeye yayıldığını ifade eden Karacar, “Son yıllarda enerji sektöründen diğer alanlara yayılan çeşitlendirme politikalarıyla dikkat çeken Katar, özellikle finans, gayrimenkul, turizm ve altyapı gibi sektörlerde büyük yatırımlar yaparak uluslararası bir ekonomi aktörü haline geldi. Türkiye ile ticari ilişkiler ise her iki ülkenin de stratejik öneme sahip olduğu bir boyutta gelişiyor. Katar, Türkiye için önemli bir ticaret ortağı haline geliyor. Özellikle inşaat, mobilya, gıda, tekstil, otomotiv ve savunma sanayi gibi alanlarda iş birliği potansiyeli bulunuyor. Bu doğrultuda, Katar ile olan ticari ilişkilerimizi güçlendirerek karşılıklı faydaya dayalı iş birliklerini artırmak önem taşıyor. Katar, dinamik ekonomisi, yatırım fırsatları ve Türk iş dünyasına sunduğu potansiyel bakımından ülkemiz ekonomisi için stratejik bir adım olacaktır” dedi.

Katar’la ilgili bilgileri EGİAD üyelerine aktaran Doha/Katar Büyükelçiliği Eski Ticaret Müşaviri, Kılınç Hukuk Danışmanlık Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Danışmanı Mustafa Güleç ise, ülkedeki ticaret ve yatırım fırsatlarını ayrıntılı bir sunum ile üye iş insanlarıyla buluşturdu. Katar’ın son 10 yılda Türkiye için kritik öneme sahip ülkeler arasına girdiğini belirten Güleç, “Girişimcilikte Arap dünyasında birinci olan bu ülke; iş fırsatları, ekonomik ilişkiler açısından bizim için önemli. Dünyadaki 3. büyük doğalgaz rezervine sahip. Katar ekonomisi, sektörel çeşitlilikteki gündemi, inovasyona elverişli canlı ortamı ve iş dostu bir ekosistemle desteklenen istikrarlı ve dayanıklı ekonomisiyle dikkat çekiyor” dedi.

Katar’ın rekabetçi ekonomik rejimi ile yatırım güvenliğinde Ortadoğu’da birinci ve dijital altyapısı ile yenilikçi ve girişimci olduğunu kaydeden Güleç, küresel girişimcilik endeksinde Körfez Bölgesi’nde birinci olduğunu ifade etti.