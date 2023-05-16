Katay Makine, inovatif ürünlerini 4 kıtaya ihraç ediyor

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - Yeni ürünler geliştirmek üzere kurulan Katay Makine, ihracatla büyümeyi hedefliyor. 2016 yılında faaliyete geçtiklerini belirterek kuruldukları ilk günden bu yana her geçen gün büyüyen ve kalite istikrarını üst seviyelere çıkaran bir firma olduklarını söyleyen Katay Makine Genel Müdürü Eray Öngü, yapıştırma sistemleri ve paketleme makineleri konusunda ürünler ve çözümler ürettiklerini açıkladı.

DYNAWRAP markasıyla 45 cm’den 220 cm çapa kadar yatay streç sarma makinesi üretme kapasitesine sahip olduklarını kaydeden Öngü, “Tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan makinelerimiz tam otomatik kontrol sistemi, akıllı dokunmatik panel, kolay programlanabilir özellikleri ve hızlı uzaktan bağlantı modu ile sektördeki rakiplerine göre fark yaratıyor. 3 operatörün bir ürünü 4 dakikada paketlediğini varsayarsak, bizim makinemizle aynı işi bir operatör bir dakikada yapabiliyor. Mobilya ve kapı-pencere başta olmak üzere palet sarma makinasına ihtiyaç duyulan tüm sektörlere hitap eden bu makinemiz, yatırım maliyetini 8 ayda amorti ediyor” diye konuştu.

İhracatını 3 kat artırmayı hedefliyor

Şirket olarak yönlerini ihracata çevirdiklerini açıklayan Öngü, orta vadede Avrupa’ya hem showroom hem de teknik merkez açmayı planladıkları bilgisini paylaştı. 2022 yılında hem ihracat hem de ciro bazında yüzde 300 büyüdüklerini vurgulayan Öngü, “Ürettiğimiz yatay streç sarma makinelerinin yüzde 80’ini 4 kıtada 40’ı aşkın ülkeye ihraç ediyoruz. Portekiz, Kanada ve Rusya’da açtığımız bayiler aracılığıyla 2023’te ihracatımızı 3 kat artırmayı öngörüyoruz” dedi.

Ar-Ge ile işçilikte yüzde 75 tasarruf sağladı

Gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmaları kapsamında otomotiv ve demiryolu araçlarının zemin kaplamalarına yönelik üstün teknoloji ürünü yapıştırma sistemi geliştirdiklerini belirten Öngü, patentini aldıkları KATFLEX markalı kendinden yapışkanlı zemin kaplama ve izolasyon yapıştırma sistemleri ile çevreye duyarlı, pratik ve kolay uygulanan çözümler sunduklarını dile getirdi.

Özellikle otomotiv sektöründe zemin kaplamalarında kanserojen içeriğe sahip solvent bazlı yapıştırıcılar kullanıldığını hatırlatan Eray Öngü sözlerini şöyle sürdürdü: “Günümüzde zemin kaplamalarının yapıştırılma aşamasında kullanılan solvent bazlı yapıştırıcıların yüzde 75’i uçucu özelliğiyle fabrika ortamına yayılarak, sahip olduğu kanserojen içerik nedeniyle çalışanların sağlığına büyük zarar veriyor. Aynı zamanda bu yapıştırıcılar olası yangınlarda da ciddi risk oluşturuyor.

Katay Makine olarak İsviçre merkezli Forbo firmasıyla gerçekleştirdiğimiz partnerlik kapsamında onlardan aldığımız yüzde 97’si doğal içeriğe sahip zemin kaplamalarını kendinden yapışkanlı hale getiriyoruz. Böylece hem fabrikayı kanserojen maddelerden arındırmış oluyoruz hem de işçilikte yüzde 75 tasarruf sağlıyoruz.”