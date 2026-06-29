Katay Mühendislik/ Eray Öngü “raylı sistemlere anahtar teslim zemin yalıtım çözümleri sunuyoruz”

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Katay Mühendislik Genel Müdürü Eray Öngü, raylı sistemler ve toplu taşıma sektörünün dünyada üretim standartlarının, güvenlik ve sertifikasyon süreçlerinin en katı olduğu endüstrilerin başında geldiğini söyledi. Katay Mühendislik olarak tren, metro, tramvay ve otobüs üreticilerine sadece standart malzeme tedarik eden bir firma olmadıklarının altını çizen Öngü, üretim hatlarındaki en büyük operasyonel darboğazları çözen mühendislik sistemleri geliştirdiklerine dikkat çekti. Öngü, “Bu alandaki lokomotif markamız KATFlex ile sektörün geleneksel zemin ve panel kaplama yöntemlerini tamamen değiştiriyoruz. Potansiyel müşterilerimize sunduğumuz temel fark; montaj süreçlerini hızlandıran, fabrika sahasındaki işçilik ve zaman maliyetlerini minimize eden ve doğrudan sahada uygulanabilen bütünsel bir çözüm ortaklığıdır” diye konuştu.

Kendinden yapışkanlı sistem montajı hızlandırıyor

Üretim hatlarında en maliyetli unsurun zaman ve solvent bazlı yapıştırıcıların kürleşme (kuruma) süreleri yüzünden hattın durması olduğuna dikkat çeken Öngü, “Geleneksel sıvı yapıştırma yöntemleri uzun kuruma süreleri gerektirir, fabrikada ciddi bir iş güvenliği riski ve koku yaratır; bu da üretim hatlarında paralel operasyon yapılmasını engeller. Solvent ve uçucu madde içermeyen kendinden yapışkanlı zemin döşeme sistemimiz KATFlex ise montaj esnasında direkt uygulama imkanı sağlar ve uygulama sonrası kuruma süresine gerek bırakmaz. Bu teknoloji, fabrikadaki proses sürelerini net yüzde 60 oranında azaltıyor. Montaj biter bitmez araç içinde diğer montaj operasyonlarının yürütülmesini sağlayarak üreticileri büyük zaman ve alan kayıplarından kurtarıyor. -30°C ile +80°C arasında kimyasal özellikleri bozulmadan cam, metal, plastik her yüzeyde en yüksek mukavemeti veren, çevreye duyarlı bir sistem sunuyoruz” dedi.

Raylı sistemler ve otobüs üretimi denince akla gelen ilk kritik başlığın yangın güvenliği olduğunu kaydeden Eray Öngü, “Raylı sistem sektöründe uluslararası kabul görmüş en katı standart EN 45545 yangın koruma standardıdır. Katay Mühendislik olarak, hem KATFlex zemin döşeme sistemlerimizde hem de teknik yalıtım (ısı ve ses izolasyonu) ürün gruplarımızda bu standardın en üst seviyesi olan EN 45545 HL1, HL2 ve HL3 tüm seviye onaylarına sahibiz. Ürünlerimiz mevcut emisyon gaz regülasyonlarına uygun, çevreye duyarlı ve tamamen kokusuzdur. İnsan sağlığına ve fabrika ortamına zararlı hiçbir solvent bileşeni içermez. En üst düzey güvenlik standartlarını, fabrika sahasındaki uygulama pratikliğiyle birleştiriyoruz” dedi.

Fabrikalarda işçilik ve fire azalıyor

Kendilerini pazardaki diğer oyunculardan ayıran ve potansiyel müşterileri için benzersiz kılan en güçlü yönün bir aracın iç zemin ve yalıtım kombinasyonunu anahtar teslim çözebilmek olduğuna dikkat çeken Öngü, bu doğrultuda iki dünya deviyle stratejik distribütörlük yürüttükleri bilgisini paylaştı. Avrupa’nın akustik ve termal yalıtım çözümlerinde lider markası İspanyol Tecno Spuma’nın ve zemin kaplama sistemlerinde küresel bir endüstri standardı olan Forbo Flooring’in Otobüs ve Raylı Sistemlerde Türkiye distribütörü olduklarını söyleyen Eray Öngü, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sayede bir üretici, aracın zemin kaplamasını (Forbo), onun altındaki yenilikçi kendinden yapışkanlı montaj teknolojisini (KATFlex) ve aracın ısı/ses yalıtımını (Tecno Spuma) tek bir mühendislik muhatabından, tam bir uyum içinde tedarik edebiliyor. Ayrıca bu yüksek nitelikli ham maddeleri fabrikalara sadece rulo veya plaka olarak vermiyoruz. Katay bünyesindeki ileri teknoloji CNC kesim altyapımızla, üreticilerin doğrudan hat tasarımlarına ve araç geometrilerine milimetrik uyumlu olacak şekilde özel kesilmiş, montaja hazır zemin ve yalıtım setleri halinde teslim ediyoruz. Böylece fabrikaları araç içinde kesim yapma, fire verme, ekstra işçilik harcama ve zaman kaybetme yükünden tamamen kurtarıp süreçlerini hızlandırıyoruz. Müşterimiz malzemeyi alıyor ve direkt hatta uyguluyor.”

Üretime parçalı değil bir bütün olarak baktıklarını vurgulayan Eray Öngü, “Bir fabrikanın üretim bandındaki hız, fire oranı ve montaj kolaylığı doğrudan kârlılığı etkiler. Katay Mühendislik olarak biz, test edilmiş ve uluslararası sertifikaları (HL3, R118) alınmış en kaliteli sistemleri, fabrikanın mühendislik taleplerine göre terzi usulü (tailor-made) işleyerek sunuyoruz. Forbo Flooring ve Tecno Spuma gibi dünya devlerinin küresel güvenilirliği ile kendi KATFlex teknolojimizi tek çatıda birleştirerek üreticiye devasa bir satın alma ve mühendislik kolaylığı sağlıyoruz. Proje tasarım aşamasından, CNC hat kesimlerine ve fabrika sahasındaki uygulama süreçlerine kadar üreticinin yanındayız. Amacımız, Türkiye'deki ve dünyadaki raylı sistem ve otobüs üreticilerinin üretim hatlarını daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli hale getirmektir” ifadelerini kullandı.