Katkısız kruvasan üreten Cro&Cups, şubeleşerek büyüyecek

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - Türkiye’de yurtdışındaki kadar iyi kruvasan üretilmediğini fark ederek bu ihtiyacı karşılamak adına bir buçuk yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından 2020 yılında İstanbul Maltepe’de üretime başladıklarını açıklayan Cro&Cups Kurucu Ortağı Belgin Arıkan Kaya, tatlı, tuzlu ve sade kruvasanlardan oluşan oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını söyledi.

Üretimde insan sağlığına öncelik vererek hiçbir katkı maddesi kullanmadıklarının altını çizen Kaya, “Bu işe başlarken gelen talepler doğrultusunda farklı reçeteler uygulayarak Türk halkının damak tadına uyarladık. Ürün yelpazemizi bu şekilde genişleterek çok iyi geri dönüşler aldık. Yeni lezzetler üzerine de çalışmaya devam ediyoruz. Katkı maddesi kullanmadan fabrikasyon olmayan, el sarması kruvasan üretimi gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizde yüzde yüz tereyağı kullanıyoruz. Kaliteli, katkısız ve zengin içeriğe sahip üretim anlayışımızla sektörde fark yaratıyoruz” diye konuştu.



Nisan ayında şube sayısı 6’ya çıkacak



Kurulduktan kısa süre sonra şubeleşmeye giderek satış ağlarını genişlettiklerini vurgulayan Kaya, ilk şubelerini İstanbul Küçükyalı’da açtıktan sonra 2021 yılında Bodrum merkezde ve İstanbul Moda’daki şubelerini hizmete aldıklarını, 2023 yılı Ocak ayında Eskişehir’i de bu plana dâhil ederek 4 şubeye ulaştıklarını dile getirdi. Sektördeki kaliteli üretim eksikliğini giderebilecek ve hızlı aksiyon alabilen bir ekibe sahip oldukları için kısa sürede şubeleşebildiklerine dikkat çeken Kaya, nisan ayında İstanbul ve Fethiye’ye birer şube daha açarak 6 şubeye ulaşacakları bilgisini paylaştı.

Orta vadede franchise ile büyümeyi hedefliyor



Türkiye'deki kruvasan üretiminin gelişimine doğal malzemeyle hazırlanan ürün çeşitleriyle katkıda bulunduklarını belirten Kaya, öncelikli hedeflerinin iç piyasada büyümek olduğunu ifade etti. Belgin Arıkan Kaya, şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin her yerine ulaşabilmek hedefiyle önümüzdeki dönemde yeni şubeler açmaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra orta vadede franchise sistemi kurarak büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. İç piyasadaki yapılanmamızı tamamlamak için toptan dağıtım ağımızı genişletmeyi ve ihracata uygun bir tesis kurmayı planlıyoruz. Bu kapsamda İstanbul’da olan üretim tesisimizi birkaç ay içerisinde Eskişehir’e taşıyacağız. Uzun vadedeki öngörümüz ise markamızı yurtdışına ulaştırmak.”