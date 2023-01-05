Kavak OSB, Samsun’da üretim ve istihdamın artmasına katkı sağlayacak

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Kavak Organize Sanayi Bölgesi’nde açılan İnsan Kaynakları Ofisinde yürütülecek çalışmalar ile yatırım yapan firmalara ait devam eden inşaatların son durumu, arsa tahsis talepleri ve OSB genişleme çalışmalarının görüşüldüğü toplantı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Doç, Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’un, sahip olduğu avantaj ve sunduğu olanaklarla bölgenin üretim ve ticaret merkezi konumunda olduğuna bir kez daha dikkat çekerek, yatırımcı firmaların bölgesel teşvik uygulamasında 5. bölge avantajlarından yararlanmakta olduğunu söyledi. Vali Dağlı, Kavak OSB’nin de KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve vergi indirimi gibi birçok avantajı sayesinde yatırımcılardan yoğun ilgi görmeye devam ettiğini ifade etti.

Kavak OSB’yi destekleyerek işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz

OSB’nin kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere 4 ulaşım ağına yakın olmasının da bu anlamda önemli katkılar sağladığını dile getiren Vali Dağlı, “Yoğun talebe cevap verebilmek adına genişleme çalışmalarının devam ettiği OSB’de alanı 140 hektardan 195 hektara çıkartılacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi talimatları doğrultusunda Samsun’daki tüm OSB’lerimizde olduğu gibi Kavak OSB’de de kamunun tüm imkanlarıyla girişimcilere her türlü desteği sağlamaya ve işlerini kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz. Samsun’da ilk kez Kavak OSB bünyesinde açılan İnsan Kaynakları Ofisiyle de işçi arayan müteşebbislerimizin talep ettiği nitelikli personel ihtiyacının karşılanması ve OSB’de hem üretim hem de istihdamın daha da artırılmasına katkı sağlayacağız” diye konuştu.