Kayacı: “MEP, Mersin’in Platformudur”

MEP 14. Dönem Başkanlık Devir Teslim Töreni, Mersin Tenis Kulübü’nde düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi. MEP Yönetim Kurulu, çeşitli dernek ve STK temsilcileri, iş insanları ve basın mensuplarının katıldığı törende, 13. Dönem Başkanı Ali Doğan görevini yeni dönem başkanı Hakan Kayacı’ya devretti.

Tören’de MEP’in genel yapısı ile ilgili bilgi veren bir önceki dönem başkanı Ali Doğan, “2011 yılında iktisadi ağırlıklı 11 sivil toplum kuruluşunun girişimiyle kurulan MEP, bugün ekonomi odaklı faaliyet gösteren 33 STK’nın yer aldığı güçlü bir sivil inisiyatif konumuna ulaştı. Kuruluşundan bu yana Mersin’in kalkınması için mevcut yatırımları takip eden, yeni proje önerileri geliştiren platform; Ankara’da bakanlıklar nezdinde ve yerelde Valilik, belediyeler, üniversiteler ve ilgili kurumlarla yürüttüğü çalışmalarla kentin gelişimine katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Kayacı’dan birlik ve beraberlik vurgusu

MEP’in hiçbir kişi ya da kurumun değil Mersin’in platformu olduğunu aktaran MEP yeni dönem başkanı Hakan Kayacı ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Ayrıştıran değil birleştiren, sorunları konuşmakla yetinmeyen, çözüm üreten bir anlayışla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Mersin’in yatırım, istihdam ve üretim kapasitesini artırmayı hedefliyoruz”

Yeni dönemde Valilik himayesinde yerel yönetimler, hükümet temsilcileri, bakanlıklar ve ilgili tüm paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışacaklarını belirten Kayacı, Mersin’in yatırım, istihdam ve üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Kayacı ayrıca, Mersin Ekonomi Zirvesi’nde belirlenen yol haritası doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli önceliklere göre etkin lobi faaliyetleri yürütüleceğini ifade etti.Geçmiş dönem başkanlarına teşekkür eden Kayacı, “Birlikte düşünecek, birlikte üretecek, birlikte başaracağız. Çünkü Mersin’in gücü birliğindedir” şeklinde konuştu.

MEP, yeni dönemde de kentin menfaatlerini önceleyen, yapıcı diyalog ve ortak hedefler etrafında buluşmayı önemseyen tüm kurum ve kuruluşlara kapısının açık olduğunu duyurdu. Konuşmaların ardından Başkan Kayacı, bir önceki dönem Başkanı Doğan’a plaket taktim etti.