Kayan: "İhracattaki büyümeyi daha fazla sektöre yaymalıyız"

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ihracatçı firmaların kanuni merkezleri esas alınarak hazırlanan 2026 yılı eylül ayı ve ocak-eylül dönemi verilerine göre Mersin’in geçen yılın ilk dokuz ayında 2 milyar 368 milyon 607 bin dolar olan ihracatının, bu yıl aynı dönemde 2 milyar 998 milyon 939 bin dolara yükseldiğini bildirdi. Kent ihracatında yaklaşık 630 milyon 332 bin dolarlık artış sağlandığını ifade eden Kayan, Mersin’in dokuz aylık toplam ihracatta iller arasında onuncu sırada yer aldığını kaydetti.

Elde edilen artışın sektörel dağılımının gelecek dönemin çalışma başlıkları açısından önemli olduğunu belirten Kayan, büyümeye güçlü katkı veren sektörlerdeki kazanımlar korunurken diğer sektörlerin üretim ve ihracat kapasitesini geliştirecek adımların da hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

İhracat artışının yüzde 91,3’ünü iki sektör sağladı

Ocak-eylül döneminde yaş meyve ve sebze ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre 371 milyon 249 bin dolar artarak 880 milyon 192 bin dolara ulaştığını bildiren Başkan Kayan, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının ise 204 milyon 252 bin dolarlık artışla 357 milyon 788 bin dolara yükseldiğini ifade etti. İki sektörün toplam 575 milyon 501 bin dolarlık artış sağladığını belirten Kayan, bu tutarın Mersin’in toplam net ihracat artışının yüzde 91,3’üne karşılık geldiğine dikkat çekti. Yaş meyve ve sebzede yüzde 72,9, hazır giyim ve konfeksiyonda ise yüzde 133 büyüme kaydedildiğini ifade eden Kayan, bu performansın kalıcı siparişler, yeni müşteriler ve üretim yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Sektörlerin farklı ihtiyaçları bulunduğunu belirten Kayan, tarımsal ürünlerde işleme, paketleme, depolama ve soğuk zincir yatırımlarının, hazır giyimde ise verimlilik, tasarım ve markalaşma çalışmalarının önem taşıdığını kaydetti.

Yaş meyve ve sebze ihracatında Mersin’in payı yüzde 27,8

Türkiye’nin ilk dokuz ayda yaklaşık 3 milyar 170 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Kayan, bu ihracatın yüzde 27,8’inin kanuni merkezi Mersin’de bulunan firmalar tarafından yapıldığını ifade etti.

Kent ihracatında yaş meyve ve sebzenin ardından ikinci sırada hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün yer aldığını bildiren Kayan, sektörün ihracatının yüzde 3,2 artışla 695 milyon 463 bin dolara ulaştığını kaydetti. Bu iki sektör ile hazır giyim ve konfeksiyonun, Mersin’in dokuz aylık toplam ihracatının yüzde 64,5’ini oluşturduğunu belirtti. Kayan, tarım ve gıda alanındaki üretim ve dış ticaret birikiminin Mersin ekonomisi açısından önemli bir avantaj sunduğunu ifade etti. Bu birikimin daha yüksek katma değere dönüştürülmesi için ürün geliştirme, işleme ve markalı satış kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Sanayi sektörlerinde büyümeyi destekleyecek adımlar önemli

Dokuz aylık dönemde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatının yüzde 9,9 artışla 190 milyon 405 bin dolara, makine ve aksamları ihracatının ise yüzde 6,6 artışla 111 milyon 178 bin dolara ulaştığını bildiren Kayan, madencilik ürünleri ihracatının yüzde 14,6 yükselerek 92 milyon 123 bin dolar olduğunu kaydetti. Tekstil ve hammaddeleri ihracatının da yüzde 50,9 artışla 75 milyon 622 bin dolara çıktığını ifade etti. Kayan, bu sektörlerdeki büyümenin yeni yatırım ve ticari bağlantılarla desteklenmesinin, kent ihracatının daha dengeli gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. İşletmelerin finansmana erişiminin, teknolojik yenilenmenin ve nitelikli iş gücünün üretim kapasitesiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Irak en büyük pazar olmayı sürdürdü

Mersin’in ocak-eylül döneminde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkenin Irak olduğunu belirten Kayan, bu ülkeye ihracatın yüzde 21,2 artışla 638 milyon 344 bin dolara ulaştığını ve kent ihracatından yüzde 21,3 pay aldığını bildirdi. Rusya Federasyonu’na ihracatın yüzde 28,6 artışla 259 milyon 29 bin dolar, Almanya’ya ihracatın ise yüzde 11,7 artışla 107 milyon 470 bin dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Kazakistan’a ihracatın yüzde 110,2 artarak 92 milyon 205 bin dolara yükseldiğini ifade eden Kayan, Ukrayna’ya ihracatın yüzde 61,3 artışla 71 milyon 291 bin dolara, Çin’e ihracatın ise yüzde 70 artışla 65 milyon 531 bin dolara ulaştığını belirtti. Libya’ya ihracatın yüzde 156,3 artışla 61 milyon 534 bin dolar olduğunu bildiren Kayan, Fransa’ya ihracatın da yüzde 261,1 artışla 56 milyon 489 bin dolara çıktığını dile getirdi.

Mevcut pazarlardaki ilişkilerin korunması kadar büyüme görülen ülkelerde ticaretin sürekliliğinin sağlanmasının da önemli olduğunu vurgulayan Kayan, firmaların hedef pazarlardaki talep, ürün standartları ve dağıtım kanalları konusunda desteklenmesinin yeni iş bağlantılarını güçlendireceğini belirtti.

Eylül ihracatı 331,3 milyon dolara ulaştı

Mersin’in eylül ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayındaki 270 milyon 307 bin dolar seviyesinden yüzde 22,6 artışla 331 milyon 303 bin dolara çıktığını bildiren Kayan, ağustos ayında 372 milyon 605 bin dolar olan ihracatın eylülde bir önceki aya göre yüzde 11,1 gerilediğini kaydetti.

Eylülde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin 67 milyon 433 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olduğunu belirten Kayan, yaş meyve ve sebzenin 63 milyon 880 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyonun ise 63 milyon 458 bin dolarlık ihracatla bu sektörü izlediğini ifade etti.

Kayan, yıllık karşılaştırmada artışın sürdüğünü belirterek aylık hareketlerin sektör ve pazar ayrıntılarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.