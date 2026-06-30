Kayan: "Mersin, üretimden ihracata güçlü bir ekonomi omurgasına sahip"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayımlanan Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde Mersin’den 22 firmanın yer almasının kent ekonomisi açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Kayan, Mersin’in üretimden dış ticarete uzanan zincirde güçlü bir konuma sahip olduğunu dile getirdi. Kayan, “Mersin, tarım ve gıda başta olmak üzere sanayi, liman, serbest bölge ve lojistik altyapısıyla Türkiye’nin ihracat kabiliyetini besleyen şehirlerden biridir. İlk 1000 listesinde 22 firmamızın yer alması, kentimizin üretim gücünü, dış ticaret refleksini ve küresel pazarlardaki etkinliğini ortaya koymaktadır” dedi.

MERSİN FİRMALARI 1,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HACMİNE ULAŞTI

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, TİM verilerine göre İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde Mersin’den 22 firmanın yer aldığını, bu firmaların 2025 yılı ihracat toplamının 1 milyar 636 milyon dolara ulaştığını dile getirdi. Listede yer alan Mersinli firmalardan 14’ünün unvanının açıklandığını, 8 firmanın ise araştırmaya katılmadığı için isimlerinin kamuoyuyla paylaşılmadığını ifade eden Kayan, Mersin’in farklı sektörlerdeki ihracatçı profiliyle Türkiye dış ticaretinde güçlü bir temsil ortaya koyduğunu söyledi.

Kayan, Mersin adına listenin ilk sırasında Arbel Bakliyat Hububat Sanayi Ticaret A.Ş.’nin yer aldığını ifade etti. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe faaliyet gösteren Arbel Bakliyat’ın 173,9 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 177’nci, sektör sıralamasında ise 9’uncu olduğunu dile getiren Kayan, firmanın Mersin’in bakliyat ve gıda ihracatındaki güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıktığını söyledi.

Mersin’in listede öne çıkan sanayi kuruluşlarından Çimsa Çimento Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 168,9 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 182’nci sırada yer aldığını dile getiren Kayan, şirketin çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektöründe ise 5’inci olduğunu ifade etti. Kayan, Çimsa’nın 2024 yılına göre ihracatını yüzde 2 artırarak sanayi ihracatında Mersin’i temsil eden güçlü firmalardan biri olduğunu söyledi.

Yaş meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren ancak araştırmaya katılmadığı için unvanı açıklanmayan bir Mersin firmasının 166,9 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 185’inci, sektör sıralamasında ise 2’nci olduğunu ifade eden Kayan, bu verinin Mersin’in yaş meyve sebze ihracatındaki ağırlığını ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Kayan, Aves Enerji Yağ Gıda Sanayi A.Ş.’nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe 125,4 milyon dolarlık ihracata ulaştığını, firmanın genel sıralamada 247’nci, sektör sıralamasında ise 16’ncı basamakta yer aldığını dile getirdi. Aves’in ihracatını geçen yıla göre yüzde 5 artırdığını ifade eden Kayan, gıda ve tarımsal sanayi alanındaki firmaların Mersin ihracatındaki belirleyici rolünü sürdürdüğünü söyledi.

Listede dikkat çeken yükselişlerden birinin Boomex Company Kargo ve Ticaret İthalat İhracat Sanayi Ltd. Şti. tarafından kaydedildiğini dile getiren Kayan, şirketin 87,6 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 356’ncı, sektör sıralamasında ise 31’inci olduğunu ifade etti. Kayan, Boomex Company’nin 2024 yılında 849’uncu sırada bulunduğunu, 2025 yılında ise 356’ncı sıraya yükseldiğini ve ihracatını yüzde 134,5 artırarak önemli bir performans sergilediğini söyledi.

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.’nin 81,8 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 386’ncı, sektör sıralamasında 33’üncü sırada yer aldığını ifade eden Kayan, firmanın ihracatını geçen yıla göre yüzde 21,6 artırarak listedeki konumunu güçlendirdiğini dile getirdi.

Başhan Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 76 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 415’inci, sektör sıralamasında 42’nci olduğunu söyleyen Kayan, Durum Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’nin ise 72,9 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 435’inci, sektör sıralamasında 38’inci sırada yer aldığını ifade etti. Kayan, Durum Gıda’nın ihracatını geçen yıla göre yüzde 8,7 artırdığını dile getirerek, gıda sektörünün Mersin’in ihracat kimliğinde belirleyici rol üstlendiğine dikkat çekti.

Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’nin 68,5 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 457’nci, sektör sıralamasında 46’ncı olduğunu dile getiren Kayan, Mersin’in sanayi üretimindeki temsilcilerinden Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi Ticaret A.Ş.’nin de 64,4 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 501’inci sırada yer aldığını söyledi. Kayan, Çukurova İnşaat Makinaları’nın makine ve aksamları sektöründe 14’üncü sıraya girdiğini, ihracatını 2025 yılında yüzde 6,3 artırdığını ifade etti.

Yaş meyve ve sebze sektöründe araştırmaya katılmadığı için adı açıklanmayan bir diğer Mersin firmasının 62,2 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 523’üncü, sektör sıralamasında 5’inci olduğunu dile getiren Kayan, Menas Mersin Zirai Ürünler İşleme İhracat Sanayi Ticaret A.Ş.’nin de aynı sektörde 60,3 milyon dolarlık ihracata ulaştığını söyledi. Menas Mersin’in genel sıralamada 545’inci, sektör sıralamasında ise 3’üncü olduğunu ifade eden Kayan, firmanın geçen yıl 791’inci sıradayken 2025 yılında 545’inci sıraya yükseldiğini ve ihracatını yüzde 49,7 artırdığını dile getirdi.

Kayan, yaş meyve ve sebze sektöründe ismi açıklanmayan bir başka Mersin firmasının 60 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 548’inci, sektör sıralamasında 7’nci basamakta yer aldığını ifade etti. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe araştırmaya katılmayan bir Mersin firmasının 48,9 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 673’üncü, sektör sıralamasında 88’inci olduğunu dile getiren Kayan, madencilik ürünleri sektöründe yer alan ve unvanı açıklanmayan bir başka firmanın da 46,5 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 707’nci, sektör sıralamasında 17’nci olduğunu söyledi.

Yaş meyve ve sebze sektöründe faaliyet gösteren Yeni Ada Gümrükleme Nakliye Gıda Ürünleri İnşaat İthalat İhracat İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti.’nin 41,9 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 777’nci, sektör sıralamasında 9’uncu olduğunu ifade eden Kayan, aynı sektörde araştırmaya katılmadığı için ismi açıklanmayan bir diğer Mersin firmasının 41 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 796’ncı, sektör sıralamasında 10’uncu olduğunu dile getirdi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe araştırmaya katılmayan iki Mersin firmasının da listede yer aldığını söyleyen Kayan, bu firmalardan birinin 40,6 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 803’üncü, sektör sıralamasında 84’üncü, diğerinin ise 36,3 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 896’ncı, sektör sıralamasında 83’üncü olduğunu ifade etti.

Kayan, Biberciler İç Dış Gıda Maddeleri Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.’nin yaş meyve ve sebze sektöründe 40,6 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 805’inci, sektör sıralamasında 12’nci sırada yer aldığını dile getirdi. Firmanın ihracatını geçen yıla göre yüzde 19,5 artırdığını ifade eden Kayan, aynı sektörde yer alan Polat Sebze Meyve Narenciye Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin de 35,9 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 908’inci, sektör sıralamasında 15’inci olduğunu söyledi.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe faaliyet gösteren Dicle Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin 35,6 milyon dolarlık ihracatla genel sıralamada 916’ncı, sektör sıralamasında 73’üncü olduğunu ifade eden Kayan, Mersinli firmaların listenin farklı basamaklarında tarım, gıda, sanayi, makine, kimya, madencilik ve hazır giyim alanlarında temsil edildiğini kaydetti.

TARIM VE GIDA LİSTEDE BELİRLEYİCİ OLDU

Mersinli firmaların sektörel dağılımında tarım ve gıda alanlarının ağırlığının dikkat çektiğini ifade eden Kayan, listede hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründen 8 firmanın, yaş meyve ve sebze sektöründen ise 8 firmanın yer aldığını söyledi. Kayan, tarım ve gıda bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren 16 Mersin firmasının 1 milyar 230 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştığını dile getirdi.

Kayan, “Mersin, yalnızca üretim yapan bir şehir değildir. Ürünü işleyen, paketleyen, pazarlayan, liman ve lojistik avantajıyla dünya pazarlarına ulaştıran bir ihracat merkezidir. Bakliyat, narenciye, yaş meyve sebze ve işlenmiş gıda alanlarında firmalarımızın ortaya koyduğu performans, Mersin’in Türkiye tarım ve gıda ihracatındaki yerini güçlendirmektedir” ifadelerini kullandı.

MERSİNLİ FİRMALAR 177 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

TİM İlk 1000 listesinde yer alan Mersinli firmaların 2025 yılında 177 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Kayan, başlıca ihraç pazarları arasında Irak, Rusya, Suriye, Ukrayna ve İran’ın yer aldığını söyledi.

Kayan, “Savaş, çatışma, siyasi belirsizlik ve yeniden yapılanma sürecindeki pazarlarda yaşanan tüm zorlu koşullara rağmen Mersinli firmalarımız mevcut pazarlarını korumayı başarmıştır. Bu tablo, Mersin ihracatçısının krizleri okuyabilen, lojistiği yönetebilen ve pazarda kalıcılık sağlayabilen güçlü bir ticaret tecrübesine sahip olduğunu göstermektedir” dedi.

KATMA DEĞER VE ALTYAPI VURGUSU

Kayan, Mersin’in ihracatta kalıcı büyüme yakalayabilmesi için katma değerli üretim, markalaşma, soğuk zincir, depolama, liman erişimi, lojistik bağlantılar, üretim alanları ve finansmana erişim başlıklarının birlikte ele alınması gerektiğini belirterek, “Mersin’de üretimden ihracata uzanan zincirin her halkası birbirine bağlıdır. Tarım, sanayi ve lojistik doğru planlandığında kentimizin ihracattaki rekabet gücü daha da artacaktır” dedi.

LİSTEYE GİREN TÜM FİRMALARIMIZI TEBRİK EDİYORUZ

Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde yer alan Mersin firmalarını tebrik eden Kayan, şunları kaydetti:

“Zorlu küresel koşullara, bölgesel risklere ve artan rekabet baskısına rağmen üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracat yapmaya devam eden tüm firmalarımızı tebrik ediyoruz. Bu başarı, Mersin’in üretim kapasitesinin, girişimci gücünün ve dış ticaret tecrübesinin sonucudur. Mersin’in önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde daha fazla firmayla yer alması için ortak akıl ve doğru planlama büyük önem taşımaktadır. MÜSİAD Mersin olarak, kentimizin ihracat kapasitesini, üretim altyapısını ve ekonomik marka değerini büyütecek her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz.”